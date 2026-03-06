Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão O Liberal 06.03.26 12h06 Agentes fizeram reunião para alinhar os últimos detalhes da operação (Divulgação) O último Re-Pa da grande decisão do Campeonato Paraense 2026 terá um esquema de segurança reforçado. Assim como foi no jogo de ida do Parazão, a Polícia Militar fará uma ação especial para garantir o conforto e a segurança dos torcedores no Mangueirão. Na última quinta-feira (5), a PM, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), realizou uma reunião para o alinhamento estratégico do policiamento da partida entre Remo e Paysandu. A partida ocorre a partir das 17h, no Estádio Mangueirão, e promete movimentar toda a cidade. Com isso, a equipe de segurança contará com 1.400 agentes policiais. Conforme divulgou a PM, a ação já começa nesta sexta-feira (6), com o reforço nas rondas pela cidade para, principalmente, evitar confrontos entre torcidas uniformizadas. O planejamento também inclui ações com viaturas, motocicletas e policiamento a pé, além de conjuntos de cavalaria, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e outras equipes do Comando de Missões Especiais (CME). VEJA MAIS Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. Facundo destaca 'humildade' como caminho para o Paysandu buscar o título no Re-Pa decisivo Bonifazi foi o entrevistado desta quinta-feira (5), na reta final da preparação da equipe comandada por Júnior Rocha Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão "Somente a PM irá atuar com mais de 1.400 policiais para garantir que todos os torcedores possam participar tranquilamente do evento. Estamos repetindo ações que apresentaram resultados positivos e aprimorando pontos onde houve eventuais falhas. Para isso, chamamos os nossos oficiais e nos asseguramos de que todos tenham conhecimento detalhado das atribuições de suas tropas, assim como dos locais de atuação. Se todos fizerem a sua parte, iremos, assim como em outros eventos recentes, exercer nossa função com êxito, garantindo a segurança de todos”, detalhou o coronel Giorgio Mariúba, chefe do DGO. Remo e Paysandu fazem o duelo de número 783 da história. Para o jogo, o Papão tem a vantagem de um gol, pois venceu o primeiro por 2 a 1. Os portões de acesso ao Mangueirão devem abrir pelo menos duas horas antes da partida. 