Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes

O último Re-Pa da grande decisão do Campeonato Paraense 2026 terá um esquema de segurança reforçado. Assim como foi no jogo de ida do Parazão, a Polícia Militar fará uma ação especial para garantir o conforto e a segurança dos torcedores no Mangueirão. Na última quinta-feira (5), a PM, por meio do Departamento-Geral de Operações (DGO), realizou uma reunião para o alinhamento estratégico do policiamento da partida entre Remo e Paysandu.

A partida ocorre a partir das 17h, no Estádio Mangueirão, e promete movimentar toda a cidade. Com isso, a equipe de segurança contará com 1.400 agentes policiais.

Conforme divulgou a PM, a ação já começa nesta sexta-feira (6), com o reforço nas rondas pela cidade para, principalmente, evitar confrontos entre torcidas uniformizadas. O planejamento também inclui ações com viaturas, motocicletas e policiamento a pé, além de conjuntos de cavalaria, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e outras equipes do Comando de Missões Especiais (CME).

"Somente a PM irá atuar com mais de 1.400 policiais para garantir que todos os torcedores possam participar tranquilamente do evento. Estamos repetindo ações que apresentaram resultados positivos e aprimorando pontos onde houve eventuais falhas. Para isso, chamamos os nossos oficiais e nos asseguramos de que todos tenham conhecimento detalhado das atribuições de suas tropas, assim como dos locais de atuação. Se todos fizerem a sua parte, iremos, assim como em outros eventos recentes, exercer nossa função com êxito, garantindo a segurança de todos”, detalhou o coronel Giorgio Mariúba, chefe do DGO.

Remo e Paysandu fazem o duelo de número 783 da história. Para o jogo, o Papão tem a vantagem de um gol, pois venceu o primeiro por 2 a 1. Os portões de acesso ao Mangueirão devem abrir pelo menos duas horas antes da partida.