Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão Igor Wilson 04.03.26 19h19 Interino no comando do Remo após a demissão do colombiano Juan Carlos Osorio, o auxiliar técnico permanente Flávio Garcia iniciou a semana de preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paraense 2026. Após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu na partida de ida, no último domingo, o treinador afirmou que já tem um esboço de como pretende montar a equipe para o clássico decisivo, que será disputado no próximo domingo (8), no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O revés no primeiro confronto evidenciou dificuldades do time azulino diante do rival, principalmente no primeiro tempo, quando o Paysandu marcou dois gols e controlou as principais ações da partida. O resultado foi o estopim para a saída de Osorio, que já vinha sendo alvo de críticas da torcida, sobretudo pelo esquema tático utilizado e pelas improvisações de zagueiros na lateral esquerda. VEJA MAIS Remo ultrapassa Paysandu e assume liderança paraense no ranking das redes sociais Clube azulino registra maior crescimento proporcional entre os 25 maiores do país e toma a frente do rival no cenário nacional Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês Com a troca no comando técnico, Flávio Garcia assumiu a condução dos treinamentos enquanto a diretoria negocia a contratação do técnico Léo Condé, que deve chegar ao clube apenas na sexta-feira. Até lá, o interino seguirá responsável pela preparação da equipe e também estará à beira do campo no clássico decisivo. “Oportunidade sempre incrível, dirigir o Remo na frente da nossa nação azulina, um prazer imenso. Sei da responsabilidade, sei do tamanho do jogo, uma final de campeonato, mas a gente já tava junto desde o início do ano, então conheço todos os atletas, sei o que cada um pode entregar, então acho que a gente vai estar preparado pra domingo”. Durante o treinamento realizado nesta semana, o foco inicial foi iniciar os ajustes táticos para o confronto. “Hoje foi uma movimentação com todos os atletas, pra gente já treinar o balanço que a gente vai fazer no domingo. Eu tenho alguma ideia de como a gente pode enfrentar esse clássico, e hoje foi o começo desse trabalho. Amanhã a gente vai dar sequência, já focado em todas as características do adversário, pra que a gente possa fazer um bom jogo”. Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão. “Senti muita vontade, como já vinha de antes, muita vontade, muita intensidade, muita força, muita vontade de vencer esse clássico domingo, então acho que a gente pode fazer uma grande partida, temos todas as condições de fazer um grande jogo pro nosso torcedor e mais uma vez pedir o apoio dele, porque desde que eu estou aqui ele sempre foi nosso 12º jogador, e domingo, mais do que nunca, a gente precisa desse apoio dele”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DECISÃO Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão 04.03.26 19h19 MOTIVADO João Lucas nega falta de empenho do Remo no Parazão: 'A gente veio aqui pra ser campeão' Lateral-direito diz que o grupo trabalha para corrigir erros e buscar a virada no jogo de volta da final do Parazão 04.03.26 19h07 Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12