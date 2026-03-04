Capa Jornal Amazônia
Flávio Garcia inicia preparação do Remo e diz ter 'alguma ideia' para a final do Parazão

Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão

Igor Wilson

Interino no comando do Remo após a demissão do colombiano Juan Carlos Osorio, o auxiliar técnico permanente Flávio Garcia iniciou a semana de preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paraense 2026. Após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu na partida de ida, no último domingo, o treinador afirmou que já tem um esboço de como pretende montar a equipe para o clássico decisivo, que será disputado no próximo domingo (8), no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O revés no primeiro confronto evidenciou dificuldades do time azulino diante do rival, principalmente no primeiro tempo, quando o Paysandu marcou dois gols e controlou as principais ações da partida. O resultado foi o estopim para a saída de Osorio, que já vinha sendo alvo de críticas da torcida, sobretudo pelo esquema tático utilizado e pelas improvisações de zagueiros na lateral esquerda.

Com a troca no comando técnico, Flávio Garcia assumiu a condução dos treinamentos enquanto a diretoria negocia a contratação do técnico Léo Condé, que deve chegar ao clube apenas na sexta-feira. Até lá, o interino seguirá responsável pela preparação da equipe e também estará à beira do campo no clássico decisivo.

“Oportunidade sempre incrível, dirigir o Remo na frente da nossa nação azulina, um prazer imenso. Sei da responsabilidade, sei do tamanho do jogo, uma final de campeonato, mas a gente já tava junto desde o início do ano, então conheço todos os atletas, sei o que cada um pode entregar, então acho que a gente vai estar preparado pra domingo”.

Durante o treinamento realizado nesta semana, o foco inicial foi iniciar os ajustes táticos para o confronto.

“Hoje foi uma movimentação com todos os atletas, pra gente já treinar o balanço que a gente vai fazer no domingo. Eu tenho alguma ideia de como a gente pode enfrentar esse clássico, e hoje foi o começo desse trabalho. Amanhã a gente vai dar sequência, já focado em todas as características do adversário, pra que a gente possa fazer um bom jogo”.

Flávio Garcia também destacou a postura do elenco nos primeiros dias de preparação para a decisão. “Senti muita vontade, como já vinha de antes, muita vontade, muita intensidade, muita força, muita vontade de vencer esse clássico domingo, então acho que a gente pode fazer uma grande partida, temos todas as condições de fazer um grande jogo pro nosso torcedor e mais uma vez pedir o apoio dele, porque desde que eu estou aqui ele sempre foi nosso 12º jogador, e domingo, mais do que nunca, a gente precisa desse apoio dele”.

clube do remo

parazão 2026
Remo
