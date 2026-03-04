Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

O Remo ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o atacante Alef Manga tem se destacado no time. Segundo o site especializado em estatística e análise no futebol, o jogador azulino foi o atleta com a maior nota no mês de fevereiro, com média de 7,84.

A maior nota atribuída pelo site ao atacante foi 8,2, no jogo contra o Mirassol, na segunda rodada da Série A. Já a menor foi contra o Internacional, com 7.5.

Manga tem sido um dos principais jogadores do Leão Azul neste início de temporada. Só em fevereiro, o atacante disputou cinco partidas - três pelo Brasileirão e duas pelo Campeonato Paraense - e somou dois gols e duas assistências, ou seja, quatro participações em gols do Remo. O último deles foi contra o Internacional, quando Alef tocou para Picco empatar a partida.

Conforme o site, Manga soma 19 finalizações, sendo nove no gol, nos últimos cinco jogos. Além disso, o jogador teve aproveitamento de 68% em dribles durante as partidas.

O mapa de calor do jogador indica que, durante as partidas, o atleta tem grande participação pelo lado esquerdo do meio de campo para frente. Mas Alef também volta para marcar no setor defensivo.

Desses cinco jogos disputados em fevereiro, o Remo não venceu nenhum: empatou quatro e perdeu um.

Manga chegou ao Leão Azul no início da temporada para ser um dos reforços para a Série A. A princípio, a aposta tem dado certo. O jogador se tornou um dos homens de confiança do treinador Juan Carlos Osorio no ataque, antes de o técnico ser demitido no último domingo (1º).

Ao todo, Alef já fez nove jogos com a camisa azulina na temporada e levantou o título da Supercopa Grão-Pará no início do ano, após vitória sobre o Águia de Marabá.