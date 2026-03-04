Capa Jornal Amazônia
Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

O Liberal
fonte

Times terão até o dia 27 de março para fazer novas contratações (Wagner Santana / O Liberal)

A janela de transferências do futebol internacional fechou na última terça-feira (3). No entanto, o Brasil possui um período extra para transferências entre os clubes nacionais por conta do fim dos estaduais. Assim, as equipes terão quase um mês a mais para fazer movimentações no mercado da bola.

O período extra para contratações nacionais começa nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 27 de março. Essa regra é válida para os time da Série A e B. 

No geral, o Brasil segue as regras da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para as transferências das principais divisões do futebol brasileiro. A "janela nacional" foi uma medida adotada nesta temporada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta do fim dos Campeonatos Estaduais, que terminam no próximo domingo (8).

Assim, para que as transferências sejam legais, o jogador precisa comprovar a participação em um dos Campeonatos Estaduais. Essa regra também vale para os atletas que estavam emprestados para outro clube, conforme informou a CBF.

O Remo fechou a janela de transferência internacional com o anúncio da contratação do zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou, de 27 anos. O jogador foi regularizado e deve estrear com a camisa azulina na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

Mas, caso o clube azulino queira, ainda pode contratar outros atletas do futebol nacional, desde que sejam obedecidas as regras da CBF.

A segunda janela de transferência do ano será entre 20 de julho e 11 de setembro. Nesse período, os clubes poderão fazer tanto movimentações nacionais quanto internacionais.

O feminino também possui o mesmo sistema. A janela de transferências do início do ano é entre 19 de janeiro e 17 de março. O período extra é entre 18 de março e 24 de abril - somente entre times brasileiros. Já a segunda segue a mesma data do masculino.

