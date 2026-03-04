Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras O Liberal 04.03.26 11h47 Times terão até o dia 27 de março para fazer novas contratações (Wagner Santana / O Liberal) A janela de transferências do futebol internacional fechou na última terça-feira (3). No entanto, o Brasil possui um período extra para transferências entre os clubes nacionais por conta do fim dos estaduais. Assim, as equipes terão quase um mês a mais para fazer movimentações no mercado da bola. O período extra para contratações nacionais começa nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 27 de março. Essa regra é válida para os time da Série A e B. No geral, o Brasil segue as regras da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para as transferências das principais divisões do futebol brasileiro. A "janela nacional" foi uma medida adotada nesta temporada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por conta do fim dos Campeonatos Estaduais, que terminam no próximo domingo (8). VEJA MAIS Remo anuncia zagueiro camaronês que estava no futebol português Tchamba vinha atuando no Casa Pia, onde permaneceu pelas últimas três temporadas e conseguiu se consolidar na elite lusa Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. Assim, para que as transferências sejam legais, o jogador precisa comprovar a participação em um dos Campeonatos Estaduais. Essa regra também vale para os atletas que estavam emprestados para outro clube, conforme informou a CBF. O Remo fechou a janela de transferência internacional com o anúncio da contratação do zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou, de 27 anos. O jogador foi regularizado e deve estrear com a camisa azulina na próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Mas, caso o clube azulino queira, ainda pode contratar outros atletas do futebol nacional, desde que sejam obedecidas as regras da CBF. A segunda janela de transferência do ano será entre 20 de julho e 11 de setembro. Nesse período, os clubes poderão fazer tanto movimentações nacionais quanto internacionais. O feminino também possui o mesmo sistema. A janela de transferências do início do ano é entre 19 de janeiro e 17 de março. O período extra é entre 18 de março e 24 de abril - somente entre times brasileiros. Já a segunda segue a mesma data do masculino. 