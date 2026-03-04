Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos O Liberal 04.03.26 10h57 Paraense se prepara para as próximas etapas do circuito (Divulgação) A paraense Sophia Silva conquistou mais um resultado expressivo na carreira. Na última terça-feira (3), a tenista conquistou o vice-campeonato nas duplas na 1ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis 2026. A disputa é sediada em Belém e vai até esta quarta-feira (4). Na categoria sub-12, Sophia fez dupla com a baiana Helena Meireles. As atletas foram derrotadas na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, pela dupla Clara Braga, do Distrito Federal, e Clara Wirbiski, do Paraná. "Estou muito feliz por essa conquista em um torneio tão importante, com visibilidade nacional. Agradeço à minha dupla e amiga Helena Meireles, que fez parte dessa vitória", declarou a tenista. "[Quero] agradecer aos meus pais, Jakelyne e Guilherme, ao meu clube Assembleia Paraense e aos meus treinadores Augusto, Bruno, Eriko, Felipe e Naldo pelo grande apoio e incentivo em todo esse processo", completou. VEJA MAIS All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira Após bons resultados, Márcio Júnior é chamado para treinar no Paineiras do Morumby Vice-campeão brasileiro da categoria 18 anos, tenista paraense busca apoio para ampliar presença em torneios nacionais e internacionais A competição é uma das mais importantes das categorias de base no cenário nacional. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Paraense fez dupla com baiana (Divulgação) Sophia conquistou um resultado histórico para a modalidade no Pará. Ao todo, mais de 230 tenistas participam da competição, que termina nesta quarta-feira (4). Sophia tem 11 anos e disputa na categoria sub-12. No último ano, ela fechou a temporada no top 15 da divisão no ranking nacional. Agora, a tenista se prepara para a 2ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis, realizada em Belo Horizonte, e para a 4ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis, em São José dos Campos, São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes tênis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 FUTEBOL Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém 02.03.26 17h00 MAIS ESPORTES All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira 01.03.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00