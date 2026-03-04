Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

A paraense Sophia Silva conquistou mais um resultado expressivo na carreira. Na última terça-feira (3), a tenista conquistou o vice-campeonato nas duplas na 1ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis 2026. A disputa é sediada em Belém e vai até esta quarta-feira (4).

Na categoria sub-12, Sophia fez dupla com a baiana Helena Meireles. As atletas foram derrotadas na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, pela dupla Clara Braga, do Distrito Federal, e Clara Wirbiski, do Paraná.

"Estou muito feliz por essa conquista em um torneio tão importante, com visibilidade nacional. Agradeço à minha dupla e amiga Helena Meireles, que fez parte dessa vitória", declarou a tenista. "[Quero] agradecer aos meus pais, Jakelyne e Guilherme, ao meu clube Assembleia Paraense e aos meus treinadores Augusto, Bruno, Eriko, Felipe e Naldo pelo grande apoio e incentivo em todo esse processo", completou.

A competição é uma das mais importantes das categorias de base no cenário nacional. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Paraense fez dupla com baiana (Divulgação)

Sophia conquistou um resultado histórico para a modalidade no Pará. Ao todo, mais de 230 tenistas participam da competição, que termina nesta quarta-feira (4).

Sophia tem 11 anos e disputa na categoria sub-12. No último ano, ela fechou a temporada no top 15 da divisão no ranking nacional. Agora, a tenista se prepara para a 2ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis, realizada em Belo Horizonte, e para a 4ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis, em São José dos Campos, São Paulo.