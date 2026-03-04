Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos

O Liberal
fonte

Paraense se prepara para as próximas etapas do circuito (Divulgação)

A paraense Sophia Silva conquistou mais um resultado expressivo na carreira. Na última terça-feira (3), a tenista conquistou o vice-campeonato nas duplas na 1ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis 2026. A disputa é sediada em Belém e vai até esta quarta-feira (4).

Na categoria sub-12, Sophia fez dupla com a baiana Helena Meireles. As atletas foram derrotadas na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, pela dupla Clara Braga, do Distrito Federal, e Clara Wirbiski, do Paraná.

"Estou muito feliz por essa conquista em um torneio tão importante, com visibilidade nacional. Agradeço à minha dupla e amiga Helena Meireles, que fez parte dessa vitória", declarou a tenista. "[Quero] agradecer aos meus pais, Jakelyne e Guilherme, ao meu clube Assembleia Paraense e aos meus treinadores Augusto, Bruno, Eriko, Felipe e Naldo pelo grande apoio e incentivo em todo esse processo", completou.

VEJA MAIS 

image All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas
Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira

image Após bons resultados, Márcio Júnior é chamado para treinar no Paineiras do Morumby
Vice-campeão brasileiro da categoria 18 anos, tenista paraense busca apoio para ampliar presença em torneios nacionais e internacionais

A competição é uma das mais importantes das categorias de base no cenário nacional. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

image Paraense fez dupla com baiana (Divulgação)

Sophia conquistou um resultado histórico para a modalidade no Pará. Ao todo, mais de 230 tenistas participam da competição, que termina nesta quarta-feira (4).

Sophia tem 11 anos e disputa na categoria sub-12. No último ano, ela fechou a temporada no top 15 da divisão no ranking nacional. Agora, a tenista se prepara para a 2ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis, realizada em Belo Horizonte, e para a 4ª etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis, em São José dos Campos, São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

tênis

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

mais esportes

Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos

04.03.26 10h57

MMA Sport Club

Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar

03.03.26 10h35

FUTEBOL

Vôlei paraense: APADE muda de nome e vira Amazônia Vôlei na Superliga B

Clube paraense, único da Região Norte na Superliga B masculina, lança novo escudo nesta terça (3), em Belém

02.03.26 17h00

MAIS ESPORTES

All Star Rodas possui atletas e técnico convocados para a Seleção de basquete em cadeiras de rodas

Referência na Região Norte, All Star Rodas emplaca convocações e visa Mundial e renovação na Seleção Brasileira

01.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

RENDIMENTO

Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão

Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário

04.03.26 8h00

FALOU O ÍDOLO

Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar'

O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente

03.03.26 20h28

COPA DO BRASIL

Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação

Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar

04.03.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda