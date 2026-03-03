Após bons resultados, Márcio Júnior é chamado para treinar no Paineiras do Morumby Vice-campeão brasileiro da categoria 18 anos, tenista paraense busca apoio para ampliar presença em torneios nacionais e internacionais O Liberal 03.03.26 16h29 Márcio Junior vem ganhando destaque no tênis nacional. (Divulgação) Os resultados recentes nas quadras renderam a Márcio Júnior um novo passo na carreira. Após sequência positiva de competições, o jovem paraense foi chamado para um período de treinos no Clube Paineiras do Morumby, um dos principais centros de formação do tênis no país. O convite veio depois da participação no torneio UTR, disputado em São Paulo entre os dias 11 e 20 de fevereiro, e do vice-campeonato de simples na categoria 18 anos do CBI G1 – Campeonato Brasileiro, realizado na Assembleia Paraense, de 21 a 27 de fevereiro. O desempenho consolidou o nome do atleta entre os destaques da base nacional. “O torneio foi ótimo, fiz jogos duríssimos e desafiadores que me exigiram muito fisicamente e mentalmente, mas muito feliz pelo desempenho que consegui alcançar. Agora, para os próximos meses, estou planejando jogar torneios internacionais ITF, nacionais e UTR”, afirmou Márcio. VEJA MAIS João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários da estreia de Indian Wells; veja chaveamento Número 35 do mundo, João chega no campeonato após vencer o evento de exibição MGM Slam, em Las Vegas Luísa Stefani conquista o WTA 1000 de Dubai nas duplas e celebra o 15º título da carreira Alcaraz sofre, mas garante vaga nas semifinais do ATP 500 de Doha; Sinner está fora Em 2025, o tenista já havia conquistado títulos importantes, como o Açaí Bowl e o Aberto do Maranhão. Em 2026, além do bom resultado no UTR, confirmou a evolução técnica com o vice-campeonato brasileiro. Márcio iniciou no esporte aos três anos de idade e representa um projeto social da periferia de Belém, que segue em atividade mesmo com limitações estruturais e falta de material adequado. A trajetória do atleta tem sido construída com o apoio direto da família, especialmente do pai, que acompanha de perto o desenvolvimento do filho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis mais esportes marcio junior esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05