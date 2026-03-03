Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Após bons resultados, Márcio Júnior é chamado para treinar no Paineiras do Morumby

Vice-campeão brasileiro da categoria 18 anos, tenista paraense busca apoio para ampliar presença em torneios nacionais e internacionais

O Liberal
fonte

Márcio Junior vem ganhando destaque no tênis nacional. (Divulgação)

Os resultados recentes nas quadras renderam a Márcio Júnior um novo passo na carreira. Após sequência positiva de competições, o jovem paraense foi chamado para um período de treinos no Clube Paineiras do Morumby, um dos principais centros de formação do tênis no país.

O convite veio depois da participação no torneio UTR, disputado em São Paulo entre os dias 11 e 20 de fevereiro, e do vice-campeonato de simples na categoria 18 anos do CBI G1 – Campeonato Brasileiro, realizado na Assembleia Paraense, de 21 a 27 de fevereiro. O desempenho consolidou o nome do atleta entre os destaques da base nacional.

“O torneio foi ótimo, fiz jogos duríssimos e desafiadores que me exigiram muito fisicamente e mentalmente, mas muito feliz pelo desempenho que consegui alcançar. Agora, para os próximos meses, estou planejando jogar torneios internacionais ITF, nacionais e UTR”, afirmou Márcio.

Em 2025, o tenista já havia conquistado títulos importantes, como o Açaí Bowl e o Aberto do Maranhão. Em 2026, além do bom resultado no UTR, confirmou a evolução técnica com o vice-campeonato brasileiro.

Márcio iniciou no esporte aos três anos de idade e representa um projeto social da periferia de Belém, que segue em atividade mesmo com limitações estruturais e falta de material adequado. A trajetória do atleta tem sido construída com o apoio direto da família, especialmente do pai, que acompanha de perto o desenvolvimento do filho.

