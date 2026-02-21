Luísa Stefani conquista o WTA 1000 de Dubai nas duplas e celebra o 15º título da carreira Estadão Conteúdo 21.02.26 12h03 Luísa Stefani segue consolidando seu nome entre as grandes duplistas do circuito. Neste sábado, a brasileira conquistou o título do WTA 1000 de Dubai ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, com vitória sobre Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 6/1 e 6/3 na decisão. O troféu representa o 15º título da carreira de Stefani e mais um feito expressivo em torneios de alto nível da WTA. A campanha vitoriosa nos Emirados Árabes Unidos também terá impacto direto no ranking mundial. Com os pontos somados, Stefani voltará a integrar o grupo das dez melhores duplistas do mundo, marcando sua quarta passagem pelo top 10. Esta foi sua quarta conquista em eventos da categoria WTA 1000, repetindo feitos alcançados anteriormente em Montréal, ao lado da própria Dabrowski, em Guadalajara, quando atuou com Storm Sanders, e no Qatar, em parceria com Demi Schuurs. A parceria com Dabrowski, aliás, segue rendendo resultados expressivos. Além dos títulos anteriores conquistados juntas, a canadense também alcançará um marco individual com a campanha em Dubai, ao subir para a segunda colocação do ranking mundial de duplas, a melhor posição de sua carreira. Na decisão, o domínio foi construído desde os primeiros games. O primeiro set durou 32 minutos e teve amplo controle da dupla da brasileira, que conseguiu três quebras de serviço e neutralizou as tentativas de reação das adversárias. Com devoluções firmes e presença constante na rede, Stefani e Dabrowski ditaram o ritmo e abriram vantagem com segurança. O segundo set manteve o mesmo panorama, sem grandes oscilações. Siegemund e Zvonareva tentaram equilibrar as ações na reta final e chegaram a pressionar em busca de uma reação, mas não conseguiram transformar o esforço em quebra. Seguras nos momentos decisivos, Stefani e Dabrowski administraram a vantagem até confirmar a vitória e garantir mais um título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Luisa Stefani WTA 100 de Dubai COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13