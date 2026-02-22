Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Caio Maia 22.02.26 7h00 Paysandu venceu a Tuna Luso com gols de Ítalo (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu) Embalado pela goleada no meio de semana, o Paysandu volta a campo neste domingo (22), às 17h, para encarar o Castanhal Esporte Clube, pela semifinal do Campeonato Paraense. A partida será disputada no estádio da Curuzu e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Virada de chave Depois de uma primeira fase marcada por oscilações e incertezas, o Papão chega à reta decisiva do Estadual tentando transformar a recuperação recente em combustível na busca pelo 51º título paraense. A campanha na fase classificatória esteve longe de empolgar. O Paysandu entrou na última rodada ainda sob risco de eliminação precoce, mas a vitória por 2 a 0 sobre o Santa Rosa, fora de casa, mudou o ambiente no clube. O ponto alto da retomada veio na última quinta-feira (19), quando o Bicola goleou a Tuna Luso por 5 a 1, na Curuzu, pelas quartas de final. O placar elástico reacendeu a confiança da torcida, mas o técnico Júnior Rocha tratou de adotar cautela. “Não me iludo porque o futebol é muito traiçoeiro. Esse placar de 5 a 1 é o mesmo que o Remo conquistou, que o Castanhal conquistou, que o Cametá conquistou. O objetivo é o mesmo, que é a classificação. Para quem está no Paysandu, e eu estou entendendo isso, não basta chegar a uma semifinal ou a uma final. Quem veste esse manto sagrado aqui quer título, deixar um legado, uma história”, afirmou o treinador após a classificação. Japiim em alta Se o Paysandu chega fortalecido pelo resultado recente, o adversário também vive bom momento. Tradicional equipe do interior, o Castanhal faz uma das melhores campanhas dos últimos anos. O retorno ao estádio Modelão, liberado após longo período de reformas, simboliza a reorganização do clube. Na primeira fase, o Japiim da Estrada terminou na sétima colocação. Após somar pontos importantes nas rodadas iniciais, a equipe oscilou na reta final, mas garantiu vaga no mata-mata. Nas quartas, superou o Capitão Poço fora de casa e voltou às semifinais do Parazão após cinco anos. Para o duelo na Curuzu, o técnico do Aurinegro terá um desfalque importante: o atacante Daniel GTA, expulso após receber dois cartões amarelos contra o Capitão Poço, cumpre suspensão automática. Mudanças no Papão No Paysandu, a base da equipe que goleou a Tuna deve ser mantida. A principal dúvida está no miolo de zaga. Luccão e Quintana, que estavam no departamento médico, podem retornar. Caso estejam aptos, a tendência é que disputem vaga para formar a dupla defensiva ao lado de Castro. Ficha técnica Paysandu x Castanhal Campeonato Paraense 2026 Semifinais Data: 22 de fevereiro Hora: 17h Local: Estádio da Curuzu Arbitragem: Não divulgada Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana (Luccão) e Facundo Bonifazi; Henrico, Pedro Henrique e Marcinho; Thayllon, Ítalo e Kleiton Pego. Técnico: Júnior Rocha Castanhal: Tom; Guizão, Renan Almeida, Gustavo Braga e Marcos; Hércules, Magnum, Heron e Romarinho; Jorginho e Gabriel Vidal. Técnico: Guilherme Furtado. 