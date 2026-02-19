Alcaraz sofre, mas garante vaga nas semifinais do ATP 500 de Doha; Sinner está fora Estadão Conteúdo 19.02.26 19h03 Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sofreram demais, nesta quinta-feira, no ATP 500 de Doha. Os dois melhores tenistas da atualidade tiveram resultados diferentes. O espanhol venceu de 'virada' o russo Karen Khachanov, enquanto o italiano perdeu o checo Jakub Mensik, de 20 anos. Alcaraz, o primeiro do ranking mundial, foi superado por Khachanov por 7/6 (7/3) no primeiro set, mas depois o espanhol se recuperou nos sets sets seguintes, com 6/4 e 6/3, para garantir uma vaga entre os quatro melhores do torneio. Com Sinner, segundo do mundo, o trabalho foi semelhante, mas sem êxito. O italiano também perdeu o primeiro set no tie-break (7/3), ganhou a parcial seguinte por 6/2, mas não suportou o forte ritmo de Mensik, que fechou a partida com 6/3. Nas semifinais desta sexta-feira, Alcaraz terá pela frente o russo Andrey Rublev, quinto cabeça de chave, que eliminou o grego Stefanos Tsitsipas em dois sets: 6/3 e 7/6 (7/2). Já Mensik vai encarar o francês Arthur Fils, que venceu o checo Jiri Lehecka, oitavo cabeça de chave, com um duplo 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Doha Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00