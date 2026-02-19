Alcaraz sofre, mas garante vaga nas semifinais do ATP 500 de Doha; Sinner está fora

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sofreram demais, nesta quinta-feira, no ATP 500 de Doha. Os dois melhores tenistas da atualidade tiveram resultados diferentes. O espanhol venceu de 'virada' o russo Karen Khachanov, enquanto o italiano perdeu o checo Jakub Mensik, de 20 anos.

Alcaraz, o primeiro do ranking mundial, foi superado por Khachanov por 7/6 (7/3) no primeiro set, mas depois o espanhol se recuperou nos sets sets seguintes, com 6/4 e 6/3, para garantir uma vaga entre os quatro melhores do torneio.

Com Sinner, segundo do mundo, o trabalho foi semelhante, mas sem êxito. O italiano também perdeu o primeiro set no tie-break (7/3), ganhou a parcial seguinte por 6/2, mas não suportou o forte ritmo de Mensik, que fechou a partida com 6/3.

Nas semifinais desta sexta-feira, Alcaraz terá pela frente o russo Andrey Rublev, quinto cabeça de chave, que eliminou o grego Stefanos Tsitsipas em dois sets: 6/3 e 7/6 (7/2).

Já Mensik vai encarar o francês Arthur Fils, que venceu o checo Jiri Lehecka, oitavo cabeça de chave, com um duplo 6/3.