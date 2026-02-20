Capa Jornal Amazônia
Bonifazi projeta semifinal e destaca confiança do Paysandu após goleada

Lateral uruguaio reforça importância do apoio da torcida para duelo decisivo contra o Castanhal

O Liberal
fonte

Bonifazi projeta um jogo duro contra o Castanhal. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu entra na reta decisiva do Campeonato Paraense embalado pela goleada por 5 a 1 sobre a Tuna Luso, nas quartas de final, e agora volta as atenções para a semifinal contra o Castanhal, neste domingo, às 17 horas, na Curuzu. Em jogo único, o Bicola aposta na força coletiva e na consistência defensiva para buscar vaga na decisão.

Entre as peças que ganharam espaço neste momento está o lateral-esquerdo uruguaio Facundo Bonifazi. Recém-chegado ao clube, ele vive fase de adaptação, mas já demonstra identificação com o ambiente e com o peso da camisa bicolor.

“Fico muito feliz por estar aqui. Como eu disse, é a primeira vez que estou em um clube tão grande. Estou muito contente pelo resultado de ontem. Não apenas pela vitória, mas também pela forma como o time jogou, sempre com vontade de vencer. Foi uma semana de muita intensidade, com jogos em sequência. Meu primeiro jogo foi um clássico, com o Mangueirão lotado, e isso me deixou ainda mais feliz.”

O defensor destacou que a goleada nas quartas trouxe confiança ao grupo, principalmente pela atuação consistente apresentada ao longo dos 90 minutos. “Tivemos alguns jogos complicados, mas uma vitória como a de ontem, marcando cinco gols, é muito importante para dar confiança. Não foi só o resultado, mas a maneira como a equipe disputou o jogo, sempre buscando o ataque, com intensidade. Também sou muito grato à torcida pelo apoio. Foi meu primeiro jogo em Curuçu dentro de campo, e o apoio deles é muito importante.”

Para o uruguaio, o duelo contra o Castanhal exige concentração máxima. Em semifinal disputada em jogo único, qualquer detalhe pode ser decisivo. “A semifinal é um jogo decisivo, são 90 minutos em nossa casa, com a nossa gente. Isso é muito importante para nós. Agora é fazer uma boa recuperação e estar pronto para domingo.”

O lateral reforça ainda o peso da camisa bicolor e a responsabilidade de brigar por títulos. “Desde que cheguei, me disseram que o Paysandu é um clube muito grande e que tem a obrigação de chegar às finais e lutar por títulos. Eu entendi isso. Temos a responsabilidade de vencer. Vamos entrar em campo no domingo para ganhar, buscar a classificação para a final e tentar conquistar o torneio.”

