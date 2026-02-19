Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão

O Castanhal é o segundo time classificado para a semifinal do Campeonato Paraense. Após o Remo superar o Águia de Marabá, o Japiim, também fora de casa, venceu o Capitão Poço por 1 a 0. A partida ocorreu nesta quinta-feira (19), às 10h, no estádio Municipal José Rufino de Souza, conhecido como Rufinão.

O gol que garantiu a classificação do Castanhal foi marcado pelo camisa 15, o volante Marcos, ainda no primeiro tempo. O jogador aproveitou uma sobra de bola na área após Jorginho fazer jogada e ser travado pela zaga do CAP, para mandar para o fundo da rede do Capitão Poço.

Com o resultado, o Castanhal volta à disputa da semifinal do Parazão após cinco anos. A última vez que a equipe se classificou para a semifinal do estadual foi em 2021, quando foi superada pelo Paysandu.

Campanhas

Nesta edição, o Castanhal avançou para as quartas de final na sétima colocação da tabela, com uma campanha de duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Capitão Poço fez a segunda melhor campanha da primeira fase, tendo somado 10 pontos, um a menos que o Cametá. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas para a Laranja Mecânica.

Agenda

Agora, o Castanhal aguarda o resultado do duelo entre Paysandu e Tuna Luso, que ocorre nesta quinta-feira (19), na Curuzu, para conhecer o adversário da semifinal.

O Japiim da Estrada vai tentar repetir o feito dos anos 2000, quando chegou até a final do Campeonato Paraense. Naquela edição, a equipe ficou com o vice-campeonato após perder para o Paysandu na grande decisão.

Vale destacar que, caso o Papão supere a Tuna, o Castanhal irá garantir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a eliminação, o Capitão Poço volta suas atenções para a Copa Grão-Pará. A competição, que garante vaga na Copa do Brasil de 2027, começa na próxima semana.