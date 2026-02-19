Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos O Liberal 19.02.26 12h56 Equipes se enfrentaram na manhã desta quinta-feira (19) (JÚNIOR BORGES / CASTANHAL E.C) O Castanhal é o segundo time classificado para a semifinal do Campeonato Paraense. Após o Remo superar o Águia de Marabá, o Japiim, também fora de casa, venceu o Capitão Poço por 1 a 0. A partida ocorreu nesta quinta-feira (19), às 10h, no estádio Municipal José Rufino de Souza, conhecido como Rufinão. O gol que garantiu a classificação do Castanhal foi marcado pelo camisa 15, o volante Marcos, ainda no primeiro tempo. O jogador aproveitou uma sobra de bola na área após Jorginho fazer jogada e ser travado pela zaga do CAP, para mandar para o fundo da rede do Capitão Poço. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com o resultado, o Castanhal volta à disputa da semifinal do Parazão após cinco anos. A última vez que a equipe se classificou para a semifinal do estadual foi em 2021, quando foi superada pelo Paysandu. VEJA MAIS Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. Campanhas Nesta edição, o Castanhal avançou para as quartas de final na sétima colocação da tabela, com uma campanha de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o Capitão Poço fez a segunda melhor campanha da primeira fase, tendo somado 10 pontos, um a menos que o Cametá. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas para a Laranja Mecânica. Agenda Agora, o Castanhal aguarda o resultado do duelo entre Paysandu e Tuna Luso, que ocorre nesta quinta-feira (19), na Curuzu, para conhecer o adversário da semifinal. O Japiim da Estrada vai tentar repetir o feito dos anos 2000, quando chegou até a final do Campeonato Paraense. Naquela edição, a equipe ficou com o vice-campeonato após perder para o Paysandu na grande decisão. Vale destacar que, caso o Papão supere a Tuna, o Castanhal irá garantir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Com a eliminação, o Capitão Poço volta suas atenções para a Copa Grão-Pará. A competição, que garante vaga na Copa do Brasil de 2027, começa na próxima semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 ENTREVISTA Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário 18.02.26 23h20 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 2 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 3 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 4 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira