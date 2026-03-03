João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários da estreia de Indian Wells; veja chaveamento Número 35 do mundo, João chega no campeonato após vencer o evento de exibição MGM Slam, em Las Vegas Estadão Conteúdo 03.03.26 10h42 Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram, nesta segunda-feira (2), seus primeiros adversários no torneio de Indian Wells, um dos principais do circuito mundial. A competição marca a presença do Brasil no Masters 1000 e WTA 1000. No masculino, Fonseca, de 19 anos, iniciará sua campanha no Masters 1000 contra o belga Raphaël Collignon. O adversário é o atual 77º colocado do ranking da ATP e possui cinco títulos de nível Challenger na carreira. Atual 35º do mundo, João chega ao campeonato após vencer o evento de exibição MGM Slam, em Las Vegas. Caso avance da primeira rodada, seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov. Um possível embate de terceira rodada para o brasileiro seria contra o norte-americano Tommy Paul, 24º do ranking. Caminho de João Fonseca até a final O carioca poderia enfrentar o italiano Jannik Sinner já nas oitavas de final. Somente em uma eventual decisão do torneio é que Fonseca cruzaria com Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic. Primeiros desafios de Bia Haddad Maia No feminino, Bia Haddad começa sua trajetória no WTA 1000 de Indian Wells contra a espanhola Jessica Bouzas Maneiro. A adversária é a 50ª colocada no ranking de simples e tem apenas um título na carreira. A paulista de 29 anos, ex-top-10 do mundo, ocupa a 67ª posição geral. Ela vive uma má fase no circuito profissional, registrando apenas uma vitória em sete partidas disputadas em 2026. Em caso de vitória na estreia, enfrentará a tcheca Linda Nosková, 14ª do mundo. Trajetória de Bia Haddad Maia O caminho de Bia poderia cruzar com Coco Gauff, dos Estados Unidos, nas oitavas de final. Aryna Sabalenka, na semifinal, e Iga Swiatek, na decisão, seriam as adversárias mais bem ranqueadas em sua campanha. A chave principal das disputas em Indian Wells tem início na próxima quarta-feira, 4 de março. João Fonseca e Bia Haddad ainda não possuem data e horário definidos para suas entradas em quadra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells João Fonseca Bia Haddad adversários COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar 03.03.26 10h35 futebol Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada 03.03.26 10h35 Futebol Papão, da temeridade à confiança 03.03.26 10h30 FUTEBOL Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título 02.03.26 17h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEMISSÃO Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo? Entenda o motivo por trás da decisão Entenda os bastidores da decisão após goleada no Carioca e o desgaste entre técnico e diretoria 03.03.26 9h10 DE SAÍDA Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada no Carioca Além de Filipe Luís, deixam o Flamengo o auxiliar técnico Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares 03.03.26 8h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.03.26 7h00 na bronca Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano 02.03.26 12h01