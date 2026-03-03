João Fonseca e Bia Haddad conhecem adversários da estreia de Indian Wells; veja chaveamento

Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia Haddad Maia conheceram, nesta segunda-feira (2), seus primeiros adversários no torneio de Indian Wells, um dos principais do circuito mundial. A competição marca a presença do Brasil no Masters 1000 e WTA 1000.

No masculino, Fonseca, de 19 anos, iniciará sua campanha no Masters 1000 contra o belga Raphaël Collignon. O adversário é o atual 77º colocado do ranking da ATP e possui cinco títulos de nível Challenger na carreira.

Atual 35º do mundo, João chega ao campeonato após vencer o evento de exibição MGM Slam, em Las Vegas. Caso avance da primeira rodada, seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov. Um possível embate de terceira rodada para o brasileiro seria contra o norte-americano Tommy Paul, 24º do ranking.

Caminho de João Fonseca até a final

O carioca poderia enfrentar o italiano Jannik Sinner já nas oitavas de final. Somente em uma eventual decisão do torneio é que Fonseca cruzaria com Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic.

Primeiros desafios de Bia Haddad Maia

No feminino, Bia Haddad começa sua trajetória no WTA 1000 de Indian Wells contra a espanhola Jessica Bouzas Maneiro. A adversária é a 50ª colocada no ranking de simples e tem apenas um título na carreira.

A paulista de 29 anos, ex-top-10 do mundo, ocupa a 67ª posição geral. Ela vive uma má fase no circuito profissional, registrando apenas uma vitória em sete partidas disputadas em 2026. Em caso de vitória na estreia, enfrentará a tcheca Linda Nosková, 14ª do mundo.

Trajetória de Bia Haddad Maia

O caminho de Bia poderia cruzar com Coco Gauff, dos Estados Unidos, nas oitavas de final. Aryna Sabalenka, na semifinal, e Iga Swiatek, na decisão, seriam as adversárias mais bem ranqueadas em sua campanha.

A chave principal das disputas em Indian Wells tem início na próxima quarta-feira, 4 de março. João Fonseca e Bia Haddad ainda não possuem data e horário definidos para suas entradas em quadra.