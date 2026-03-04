João Lucas nega falta de empenho do Remo no Parazão: 'A gente veio aqui pra ser campeão'

Mesmo após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2026, no último domingo, no Mangueirão, o lateral-direito João Lucas demonstrou confiança na reação azulina para o clássico decisivo. Titular do Remo desde que chegou por empréstimo do Grêmio, o jogador afirmou que o grupo m o foco na conquista do título estadual e destacou a necessidade de concentração máxima para buscar a virada no segundo Re-Pa da decisão, marcado para o próximo domingo (8).

A derrota no primeiro confronto ampliou a pressão no clube e culminou na demissão do técnico colombiano Juan Carlos Osorio minutos após o apito final. No clássico, o placar de 2 a 1 acabou não refletindo o domínio do Paysandu durante boa parte da partida, especialmente no primeiro tempo, quando marcou dois gols e criou outras oportunidades. O resultado também se somou ao primeiro Re-Pa do ano, pela fase inicial do estadual, quando o confronto terminou empatado, mas com maior controle bicolor até a expulsão de Brian Macapá.

Diante desse cenário, o elenco azulino iniciou a semana de treinamentos sob comando do auxiliar permanente Flávio Garcia, que assumiu interinamente a equipe enquanto o clube encaminha a contratação do técnico Léo Condé. Para João Lucas, o momento exige foco no trabalho e confiança na experiência do grupo para reagir na decisão.

“Semana iniciando, seguir trabalhando forte, sabendo de tudo que aconteceu nessa semana, mas o foco é o mesmo, em busca do título, acho que o elenco tem experiência suficiente pra passar por esse momento, então é manter o foco, trabalhar firme, vê o que o professor vai falar pra gente, os ajustes que faltam, e no domingo é buscar isso, não tem outro caminho, é seriedade, é correr atrás do prejuízo e buscar o título, que a gente veio aqui pra ser campeão”.

O lateral também comentou sobre a transição no comando técnico após a saída de Osorio e afirmou que o grupo já possui boa relação com o treinador interino.

“Mais natural possível, ele já tava com a gente desde o início do ano, então essa transição foi suave, creio que ele já conhece a maioria que está aqui, sabe como cada um gosta de se portar dentro do campo, então acho que vai ser fácil pra todos nós essa transição, pra dar tudo certo e no domingo a gente ser campeão”.

Segundo João Lucas, Flávio Garcia tem buscado ajustar detalhes sem alterar completamente o trabalho realizado ao longo da temporada.

“Muita intensidade, controle de bola, também não veio aqui e falou que é terra arrasada, ele sabe de tudo que a gente trabalhou e conquistou durante esse período, então ele procurou passar tranquilidade, colocar um pouco das ideias dele, então é foco no trabalho e no jogo de domingo”.

Para o jogador, o histórico recente dos clássicos serve como aprendizado para a decisão do estadual. “É um clássico muito pegado, vou pro meu terceiro, já vi tudo que significa pro torcedor, pra gente também, tudo que a gente podia errar, a gente já errou. Então domingo é erro zero, é concentração os 90 minutos e espero que a gente possa sair campeão, que é o nosso objetivo”.