O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina

O Liberal
fonte

Castanhal e Capitão Poço fazem final inédita na Copa Grão-Pará. (JÚNIOR BORGES / CASTANHAL E.C)

Castanhal e Capitão Poço entram em campo neste sábado (7) para decidir a Copa Grão-Pará 2026. A final será disputada às 19h, no estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, e marcará a primeira vez que as duas equipes chegam à decisão do torneio.

Além do título inédito, a partida também vale uma vaga na Copa do Brasil de 2027. O campeão garantirá presença na principal competição eliminatória do futebol nacional.

Nas últimas duas edições, a taça ficou com Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá, únicos clubes que já conquistaram o torneio. Agora, Castanhal e Capitão Poço entram em campo com a chance de escrever um novo capítulo na história da competição.

Enquanto o Castanhal busca voltar a disputar a Copa do Brasil, o Capitão Poço tenta garantir a primeira participação da história do clube no torneio nacional. A decisão será em jogo único, conforme definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis.

Outro destaque da final será a arbitragem. O confronto terá equipe de campo formada exclusivamente por mulheres, justamente na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A árbitra principal será Gleika Oliveira Pinheiro, integrante do quadro da FIFA. Ela será auxiliada por Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. Fabrina Diordia Figueiredo Flexa atuará como quarta árbitra, enquanto Vânia Maria da Silva Mendes será a quinta árbitra. O árbitro de vídeo (VAR) será Gustavo Ramos Melo.

futebol

final da copa grão-pará

castanhal x capitão poço

futebol paraense

jornal amazônia
Futebol
.
Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense

Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

08.03.26 19h20

Futebol

Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa

Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes

08.03.26 19h08

