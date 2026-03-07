Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina O Liberal 07.03.26 8h00 Castanhal e Capitão Poço fazem final inédita na Copa Grão-Pará. (JÚNIOR BORGES / CASTANHAL E.C) Castanhal e Capitão Poço entram em campo neste sábado (7) para decidir a Copa Grão-Pará 2026. A final será disputada às 19h, no estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, e marcará a primeira vez que as duas equipes chegam à decisão do torneio. Além do título inédito, a partida também vale uma vaga na Copa do Brasil de 2027. O campeão garantirá presença na principal competição eliminatória do futebol nacional. Nas últimas duas edições, a taça ficou com Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá, únicos clubes que já conquistaram o torneio. Agora, Castanhal e Capitão Poço entram em campo com a chance de escrever um novo capítulo na história da competição. VEJA MAIS Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Castanhal e Capitão Poço decidem a Copa Grão-Pará 2026 Equipes avançaram para a decisão após disputas de pênaltis no último sábado (28) Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 Enquanto o Castanhal busca voltar a disputar a Copa do Brasil, o Capitão Poço tenta garantir a primeira participação da história do clube no torneio nacional. A decisão será em jogo único, conforme definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis. Outro destaque da final será a arbitragem. O confronto terá equipe de campo formada exclusivamente por mulheres, justamente na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A árbitra principal será Gleika Oliveira Pinheiro, integrante do quadro da FIFA. Ela será auxiliada por Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. Fabrina Diordia Figueiredo Flexa atuará como quarta árbitra, enquanto Vânia Maria da Silva Mendes será a quinta árbitra. O árbitro de vídeo (VAR) será Gustavo Ramos Melo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa grão-pará castanhal x capitão poço futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.03.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20