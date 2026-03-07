Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Castanhal e Capitão Poço entram em campo neste sábado (7) para decidir a Copa Grão-Pará 2026. A final será disputada às 19h, no estádio Maximino Porpino, o Modelão, em Castanhal, e marcará a primeira vez que as duas equipes chegam à decisão do torneio.

Além do título inédito, a partida também vale uma vaga na Copa do Brasil de 2027. O campeão garantirá presença na principal competição eliminatória do futebol nacional.

Nas últimas duas edições, a taça ficou com Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá, únicos clubes que já conquistaram o torneio. Agora, Castanhal e Capitão Poço entram em campo com a chance de escrever um novo capítulo na história da competição.

Enquanto o Castanhal busca voltar a disputar a Copa do Brasil, o Capitão Poço tenta garantir a primeira participação da história do clube no torneio nacional. A decisão será em jogo único, conforme definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis.

Outro destaque da final será a arbitragem. O confronto terá equipe de campo formada exclusivamente por mulheres, justamente na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A árbitra principal será Gleika Oliveira Pinheiro, integrante do quadro da FIFA. Ela será auxiliada por Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. Fabrina Diordia Figueiredo Flexa atuará como quarta árbitra, enquanto Vânia Maria da Silva Mendes será a quinta árbitra. O árbitro de vídeo (VAR) será Gustavo Ramos Melo.