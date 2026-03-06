Celta x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/03) por La Liga

Celta de Vigo x Real Madrid disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 26° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Celta x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Celta está em 6° lugar em La Liga e acumula 10 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Real Madrid está na vice-liderança com 19 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 54 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Celta x Real Madrid: prováveis escalações

Celta: Radu; Rodriguez, Aidoo e Dominguez; Mingueza, Roman, Moriba e Carreira; Lopez, Jutgla e Alvarez. Técnico: Claudio Giraldez.

Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Tchouàmeni, Valverde, Pitarch e Arda Güler; Vinicius Jr. e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

FICHA TÉCNICA

Celta de Vigo x Real Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha

Data/Horário: 06 de março de 2026, 17h