Bayern x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/03) pela Bundesliga Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.03.26 15h30 Bayern soma 38 pontos a mais que o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga (X/ @FCBayern) Bayern de Munique x Borussia Mönchen disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Borussia Mönchen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e acumula um total de 20 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 88 gols marcados e 23 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 5 rodadas do Campeonato Alemão. Já o Mönchengladbach ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 39 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ahli x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/3) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Hilal x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/03) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Bayern de Munique x Mönchengladbach: prováveis escalações Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Diaz; Gnabry . Técnico: Vicent Kompany. Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi e Diks; Scally, Reitz, Stöger e Castrop; Honorat, Mohya e Tabakovic. Técnico: Eugen Polanski. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach Bundesliga 2026 Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 06 de março de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Mönchengladbach Bayern de Munique Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.03.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20