Bayern x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/03) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Bayern soma 38 pontos a mais que o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga (X/ @FCBayern)

Bayern de Munique x Borussia Mönchen disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Borussia Mönchen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e acumula um total de 20 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 88 gols marcados e 23 gols sofridos. Sua única derrota ocorreu há 5 rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Mönchengladbach ocupa a 12° posição com 6 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 39 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Bayern de Munique x Mönchengladbach: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Diaz; Gnabry . Técnico: Vicent Kompany.

Mönchengladbach: Nicolas; Sander, Elvedi e Diks; Scally, Reitz, Stöger e Castrop; Honorat, Mohya e Tabakovic. Técnico: Eugen Polanski.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach
Bundesliga 2026
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 06 de março de 2026, às 16h30

