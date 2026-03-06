Al-Hilal x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/03) pelo Campeonato Saudita

Al-Hilal x Al-Najma disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riad, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al Najma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal permanece invicto na 3° posição do Campeonato Saudita e acumula um total de 17 vitórias, 7 empates, 62 gols marcados e 23 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita.

Já Al Najma está na lanterna da competição e soma apenas 1 vitória, 5 empates, 18 derrotas, 22 gols marcados e 54 gols sofridos. Sua única vitória pelo Campeonato Saudita ocorreu há 3 rodadas.

Al Hilal x Al-Najma: prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Hernandez, Koulibaly, Alawjami, Al-Harbi; Neves, Kanno, Milinkovic-Savic; Mandash, Leonardo, Malcom

Al Najma: Braga; Al-Subaie, Samir, Al-Haleel, Al-Hawsawi; Tijanic, Guga, Emad; Boutobba, Lazaro, Cardoso

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Najma

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riad, Arábia Saudita

Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h