Al-Hilal x Al-Najma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/03) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Najma jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.03.26 15h00 Al Hilal permanece invicto e soma 50 pontos a mais que Al Najma (X/ @Alhilal_EN) Al-Hilal x Al-Najma disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riad, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al Najma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal permanece invicto na 3° posição do Campeonato Saudita e acumula um total de 17 vitórias, 7 empates, 62 gols marcados e 23 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita. Já Al Najma está na lanterna da competição e soma apenas 1 vitória, 5 empates, 18 derrotas, 22 gols marcados e 54 gols sofridos. Sua única vitória pelo Campeonato Saudita ocorreu há 3 rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ahli x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/3) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Hilal x Al-Najma: prováveis escalações Al Hilal: Bounou; Hernandez, Koulibaly, Alawjami, Al-Harbi; Neves, Kanno, Milinkovic-Savic; Mandash, Leonardo, Malcom Al Najma: Braga; Al-Subaie, Samir, Al-Haleel, Al-Hawsawi; Tijanic, Guga, Emad; Boutobba, Lazaro, Cardoso FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Najma Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riad, Arábia Saudita Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h