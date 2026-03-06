Al Ahli x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/3) pelo Campeonato Saudita Al-Ahli e Al-Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 06.03.26 15h00 Al Ahli soma 17 pontos a mais que Al Ittihad (X/ @ALAHLI_FCEN) Al-Ahli x Al-Ittihad disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ahli x Al Ittihad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli está na vice-liderança da Série A saudita e acumula 18 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 15 gols sofridos. Sua única derrota pelo Campeonato Saudita ocorreu há 13 rodadas. Já Al Ittihad ocupa a 5° posição e soma 12 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 39 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ahli x Al-Ittihad: prováveis escalações Al Ahli: Édouard Mendy; Merih Demiral, Roger Ibañez, Zakaria Al-Hawsawi e Mohammed Abdulrahman; Valentin Atangana, Franck Kessié e Ziyad Al-Johani; Matheus Gonçalves, Ivan Toney e Wenderson Galeno. Técnico: Matthias Jaissle. Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Ahmed Sharahili e Hasan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar e Mario Mitaj; Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição. FICHA TÉCNICA Al Ahli x Al Ittihad Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad al ahli jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.03.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES lamentável FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga 09.03.26 11h34 confusão Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão 09.03.26 10h54 futebol Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) 09.03.26 10h13 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20