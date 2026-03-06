Al Ahli x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/3) pelo Campeonato Saudita

Al-Ahli x Al-Ittihad disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ahli x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli está na vice-liderança da Série A saudita e acumula 18 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 15 gols sofridos. Sua única derrota pelo Campeonato Saudita ocorreu há 13 rodadas.

Já Al Ittihad ocupa a 5° posição e soma 12 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 39 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al Ahli x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy; Merih Demiral, Roger Ibañez, Zakaria Al-Hawsawi e Mohammed Abdulrahman; Valentin Atangana, Franck Kessié e Ziyad Al-Johani; Matheus Gonçalves, Ivan Toney e Wenderson Galeno. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Ahmed Sharahili e Hasan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar e Mario Mitaj; Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Al Ahli x Al Ittihad

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h