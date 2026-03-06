Wolves x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/03) pela Copa da Inglaterra

Wolverhampton x Liverpool disputam hoje, sexta-feira (06/03), a quinta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Molineaux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolves x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Premier League, o Liverpool está em 6° lugar e acumula 14 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 48 gols marcados e 39 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas em seus últimos jogos.

Já Wolevs é o lanterna do Campeonato Inglês com 3 vitórias, 7 empates, 20 derrotas, 22 gols marcados e 52 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Wolves x Liverpool: prováveis escalações

Wolves: José Sá; Doherty, Santi Bueno e Krejci; Tchatchoua, João Gomes, André, Angel Gomes e Wolfe; Mané e Armstrong. Treinador: Rob Edwards.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Ekitike. Treinador: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Liverpool

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Molineaux, em Wolverhampton, Inglaterra

Data/Horário: 06 de março de 2026, 17h