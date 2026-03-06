Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

PSG x Monaco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/03) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain e Monaco jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O PSG soma 20 pontos a mais que o Mônaco na Ligue 1 (A. Meunier/ PSG)

Paris Saint-Germain x Mônaco disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada do Campeonato Francês, Ligue 1. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir PSG x Monaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSG lidera o Campeonato Francês e acumula 18 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 53 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da Ligue 1.

Já o Mônaco ocupa a 5° posição da competição com 11 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 40 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do Campeonato Francês.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

PSG x Mônaco: prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernández; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Monaco: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Monaco
Ligue 1
Local: Parc des Princes, em Paris, França
Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Monaco

PSG

Paris Saint-Germain

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A saudita

West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra

West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.03.26 15h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.03.26 7h00

Futebol

Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense

Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

08.03.26 19h20

Futebol

Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa

Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes

08.03.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

lamentável

FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave'

Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga

09.03.26 11h34

confusão

Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão

Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão

09.03.26 10h54

futebol

Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa'

Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8)

09.03.26 10h13

Futebol

Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense

Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

08.03.26 19h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda