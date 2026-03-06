PSG x Monaco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/03) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x Mônaco disputam hoje, sexta-feira (06/03), a 25° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Monaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O PSG lidera o Campeonato Francês e acumula 18 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 53 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da Ligue 1.

Já o Mônaco ocupa a 5° posição da competição com 11 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 40 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do Campeonato Francês.

PSG x Mônaco: prováveis escalações

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fernández; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Monaco: Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Monaco

Ligue 1

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 06 de março de 2026, 16h45