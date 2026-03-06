Final da Copa Grão-Pará toma conta de Castanhal e Capitão Poço e vira assunto até acima do Re-Pa

Em Castanhal e em Capitão Poço, as atenções do futebol durante toda a semana estiveram voltadas para a final da Copa Grão-Pará. O confronto entre Japiim e a Laranja Mecânica, que acontece neste sábado (07), às 19h, no Estádio Maximino Porpino (Modelão), mobiliza as cidades do nordeste paraense e tem dominado as conversas entre torcedores locais — em muitos casos até mais do que o clássico decisivo entre Paysandu e Remo pela final do Campeonato Paraense.

VEJA MAIS

Além do título inédito, o campeão tem direito a uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Enquanto o Castanhal busca voltar a disputar uma competição nacional, o Capitão Poço tenta garantir a primeira participação de sua história numa competição nacional.

Criada em 2024, a Copa Grão-Pará reúne clubes eliminados nas quartas de final e nas semifinais do Campeonato Paraense. Em apenas três edições, a competição passou a ganhar espaço no calendário e no interesse do público, principalmente por valorizar equipes do interior do estado e ampliar as oportunidades de títulos fora do eixo Belém.

Nas duas primeiras edições, a taça ficou com Tuna Luso e Águia de Marabá. Agora, independentemente do resultado, a competição terá um terceiro campeão diferente em três anos.

A final será disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, conforme o regulamento da Federação Paraense.

Arbitragem feminina

Outro aspecto que chama atenção na final é a equipe de arbitragem. O jogo terá arbitragem de campo formada exclusivamente por mulheres, justamente na véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A árbitra principal será Gleika Oliveira Pinheiro, integrante do quadro da FIFA. Ela terá como assistentes Nayara Lucena Soares e Brenda Jeovana Rodrigues dos Santos. Fabrina Diordia Figueiredo Flexa atuará como quarta árbitra e Vânia Maria da Silva Mendes será a quinta árbitra. O árbitro de vídeo (VAR) será Gustavo Ramos Melo.

Com pouco tempo de existência, a Copa Grão-Pará começa a se consolidar como um espaço importante para clubes fora da capital. A final entre Castanhal e Capitão Poço reforça essa característica e mostra como o torneio rapidamente encontrou lugar no calendário — e também no interesse dos torcedores do interior do estado.