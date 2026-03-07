Russell brilha no fim e lidera último treino livre do GP da Austrália; Bortoleto é o 9º

O último treino livre antes do classificatório para o GP da Austrália, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, pareceu definição de grid. Com 19 pilotos dando volta rápida no encerramento do cronômetro, George Russell brilhou com a Mercedes, superando a dupla da Ferrari, com Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto se destacou com sua Audi para se colocar perto das potências, no nono lugar.

O treino começou com 20 minutos de atraso por causa de manutenção de uma área de escape da pista após uma batida forte na corrida sprint da Fórmula 3. E com todos querendo aproveitar a última chance de fazer os ajustes finais antes da definição do grid.

Pilotos da Aston Martin, que vive dias complicados, com problemas enormes no carro desde a pré-temporada, Fernando Alonso e Lance Stroll queriam "estrear" nas atividades após pouco aproveitarem as duas sessões de sexta-feira.

O bicampeão mundial Alonso até conseguiu, mas com pouco tempo na pista, já apareceu fritando pneus com a irregular Aston Martin balançando totalmente - a trepidação é um dos problemas a ser resolvido. Stroll sequer conseguiu ir à pista.

Colapinto foi o primeiro a entrar na pista com sua Alpine. Hamilton também não queria perder tempo, tentando repetir a dobradinha de sexta, com o companheiro Leclerc, na Ferrari. Deu dois giros fortes e fez 1min20s572.

A atividade não chegou nem aos 10 minutos e já teve bandeira amarela após a Williams de Carlos Sainz apagar no circuito. O safety car virtual acabou acionado para os fiscais retirarem o carro da pista. O espanhol informou pelo rádio que "não sabia" dizer o que ocorreu. A bandeira vermelha acabou acionada com oito pilotos sem conseguir participar do treino, entre eles Verstappen e Piastri - o tempo não para.

Foram mais de 10 minutos de nova espera e, desta vez, com muita gente enfileirada na saída dos boxes aguardando o reinício da atividade. Querendo ser o primeiro australiano a subir no pódio do GP caseiro, Piastri vinha com a melhor marca do segundo treino e saiu disposto a mostrar a força da McLaren.

O companheiro Norris entrou forte, mas não conseguiu baixar a marca de Hamilton. Leclerc falhou na primeira chance, mas brilhou na segunda, com 1min20s271. Bortoleto fez uma volta brilhante e se colocou entre as favoritas, na quarta posição.

Para quem imaginava que as escuderias iam "esconder" o jogo, o treino parecia de definição de grid, com todo mundo pisando fundo no acelerador e uma alternância gigante no topo. Hamilton retomou a liderança, até Leclerc baixar de 1min20s, com 1min19s827. Piastri também superou o heptacampeão.

A bandeira vermelha voltou a ser acionada com 12 minutos para o fim com Antonelli perdendo o controle de sua Mercedes e rodando, batendo forte na proteção. Toto Wolff fez uma enorme careta ao ver seu pupilo destruindo o carro. Naquele momento, o companheiro Russell vinha para cravar o melhor tempo.

Restando poucos minutos, todos os pilotos com os carros em condições de pilotagem foram para a pista, com Norris e Russell na frente, querendo melhorar os 9º e 13º tempos, respectivamente. Teriam uma chance derradeira. Até então sumido, Russell fez volta brilhante e fechou no topo, seguido por Hamilton, que melhorou sua marca, e Leclerc. Norris subiu para oitavo.

O GP da Austrália está agendado para este domingo, com largada à 1h da manhã (horário de Brasília). Atual campeão, Lando Norris, da McLaren, venceu a edição de 2025. O maior ganhador na prova é o alemão Michael Schumacher, com quatro triunfos.

Confira os tempos do terceiro treino livre para o GP da Austrália:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s053 2º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min19s699 3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min19s827 4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s087 5º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min20s137 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s197 7º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min20s324 8º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s443 9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min20s459 10º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s778 11º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min20s838 12º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min20s890 13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min20s983 14º - Niko Hulkenberg (ALE/Audi), 1min21s067 15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s071 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min21s413 17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s664 18º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min22s720 19º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min23s514 20º - Sergio Pérez (MEX/Cadilac), 1min24s397 21º - Carlos Sainz (ESP/Williams), sem tempo 22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo