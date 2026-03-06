Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. Caio Maia 06.03.26 12h17 Brian Macapá, volante do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O volante Brian Macapá está liberado para defender o Paysandu no clássico Re-Pa deste domingo (8), válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Paraense de 2026. O jogador teve a punição revertida pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) e poderá entrar em campo no Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do clube, Bruno Castro. Segundo ele, a suspensão de dois jogos aplicada ao atleta foi convertida em multa pecuniária, já quitada pelo Paysandu, o que garante a presença do volante na decisão. VEJA MAIS Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio Facundo destaca 'humildade' como caminho para o Paysandu buscar o título no Re-Pa decisivo Bonifazi foi o entrevistado desta quinta-feira (5), na reta final da preparação da equipe comandada por Júnior Rocha A situação é semelhante à do atacante Diego Hernández, do Remo. O uruguaio também havia sido expulso no primeiro clássico Re-Pa da temporada e teve a punição transformada em multa de R$ 4 mil, o que o liberou para atuar na final. O julgamento em primeira instância ocorreu na última quarta-feira (4). A punição de Brian Macapá foi aplicada após a expulsão no primeiro Re-Pa do ano, disputado ainda na fase inicial do Parazão. Na ocasião, o volante recebeu cartão vermelho no fim do primeiro tempo após um carrinho no meia Pavani, do Remo. Inicialmente, o tribunal havia aplicado dois jogos de suspensão. Como o jogador cumpriu apenas a suspensão automática na partida seguinte, contra o Cametá, ele ficaria fora da decisão deste domingo caso a pena fosse mantida. Clássico teve registros de incidentes A expulsão de Brian foi um dos episódios registrados na súmula do clássico. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, credenciado pela Fifa, relatou que um integrante da equipe de arbitragem foi atingido por uma pedra arremessada das arquibancadas. O objeto acertou a testa do quinto árbitro. Apesar do susto, o profissional não sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento médico no vestiário e retornou ao campo para dar continuidade à partida. Opção no meio-campo Mesmo sem registrar gols ou assistências nesta temporada, Brian Macapá tem sido presença frequente nas opções do técnico do Paysandu em 2026. Neste ano, o volante atuou em cinco partidas, sendo titular em três delas. No elenco bicolor, ele disputa espaço no meio-campo com jogadores como Henrico, Caio Melo e Pedro Henrique. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 PARAZÃO Facundo destaca 'humildade' como caminho para o Paysandu buscar o título no Re-Pa decisivo Bonifazi foi o entrevistado desta quinta-feira (5), na reta final da preparação da equipe comandada por Júnior Rocha 05.03.26 19h17 Futebol Experiente em Re-Pa, Edílson destaca concentração para buscar taça: 'Entrar com foco total' O lateral-direito do Paysandu é um dos veteranos no maior clássico do futebol amazônico e quer usar a experiência para fazer a diferença no próximo domingo (8) 04.03.26 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasi; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio 06.03.26 9h12 Futebol Justiça acata recurso do Remo e Diego Hernández está liberado para o Re-Pa da final do Parazão Informação foi confirmada pelo advogado azulino, Gustavo Fonseca. 06.03.26 11h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Bundesliga, Série A saudita e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58