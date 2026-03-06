Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8)

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro.

Caio Maia
Brian Macapá, volante do Paysandu. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O volante Brian Macapá está liberado para defender o Paysandu no clássico Re-Pa deste domingo (8), válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Paraense de 2026. O jogador teve a punição revertida pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) e poderá entrar em campo no Mangueirão.

A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do clube, Bruno Castro. Segundo ele, a suspensão de dois jogos aplicada ao atleta foi convertida em multa pecuniária, já quitada pelo Paysandu, o que garante a presença do volante na decisão.

A situação é semelhante à do atacante Diego Hernández, do Remo. O uruguaio também havia sido expulso no primeiro clássico Re-Pa da temporada e teve a punição transformada em multa de R$ 4 mil, o que o liberou para atuar na final.

O julgamento em primeira instância ocorreu na última quarta-feira (4). A punição de Brian Macapá foi aplicada após a expulsão no primeiro Re-Pa do ano, disputado ainda na fase inicial do Parazão. Na ocasião, o volante recebeu cartão vermelho no fim do primeiro tempo após um carrinho no meia Pavani, do Remo.

Inicialmente, o tribunal havia aplicado dois jogos de suspensão. Como o jogador cumpriu apenas a suspensão automática na partida seguinte, contra o Cametá, ele ficaria fora da decisão deste domingo caso a pena fosse mantida.

Clássico teve registros de incidentes

A expulsão de Brian foi um dos episódios registrados na súmula do clássico. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, credenciado pela Fifa, relatou que um integrante da equipe de arbitragem foi atingido por uma pedra arremessada das arquibancadas.

O objeto acertou a testa do quinto árbitro. Apesar do susto, o profissional não sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento médico no vestiário e retornou ao campo para dar continuidade à partida.

Opção no meio-campo

Mesmo sem registrar gols ou assistências nesta temporada, Brian Macapá tem sido presença frequente nas opções do técnico do Paysandu em 2026.

Neste ano, o volante atuou em cinco partidas, sendo titular em três delas. No elenco bicolor, ele disputa espaço no meio-campo com jogadores como Henrico, Caio Melo e Pedro Henrique.

Palavras-chave

