Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil

O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais

O Liberal
fonte

O Azulão Marabaense confirmou a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. (Leo Lods/ Águia de Marabá)

O Águia de Marabá garantiu classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Independência-AC na noite desta quarta-feira (25), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo placar de 2 a 0, construído por gols no primeiro e segundo tempo. PH assinou o primeiro e Gustavo Vintecinco fechou a conta em favor do Azulão.

As equipes fizeram um duelo equilibrado. Empurrado pela torcida, o Azulão iniciou a partida pressionando e adotou uma postura ofensiva desde os primeiros minutos. Os donos da casa criaram boas oportunidades na etapa inicial, enquanto o Independência apostava nos contra-ataques, mas pouco ameaçou a defesa marabaense.

Com o jogo truncado, o time acreano precisou se expor mais em busca do gol. No entanto, quem seguiu mais perigoso foi o Águia. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Felipe Pará fez boa jogada individual pela direita, foi à linha de fundo e cruzou para PH completar para as redes, abrindo o placar no Zinho Oliveira.

Na etapa final, o panorama mudou. O Águia diminuiu o ritmo e passou a administrar a vantagem, enquanto o Independência teve mais posse de bola e tentou pressionar. Apesar de criar algumas chances, a equipe visitante não conseguiu finalizar com precisão. E quando tudo parecia definido, o Águia fez mais um, desta vez com Gustavo Vintecinco aproveitando cruzamento de Thiago Bagagem, que só teve o trabalho de cabecear sem chance. Isso tudo aos 22 do segundo tempo.

Ao apito final, o Azulão confirmou a vitória e a classificação para enfrentar o Madureira-RJ na próxima fase da competição. O time carioca venceu o ABC-RN por 1 a 0. 

Palavras-chave

futebol

copa do brasil 2026

águia de marabá x independência-ac

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
.
