Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais O Liberal 25.02.26 22h08 O Azulão Marabaense confirmou a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. (Leo Lods/ Águia de Marabá) O Águia de Marabá garantiu classificação para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Independência-AC na noite desta quarta-feira (25), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo placar de 2 a 0, construído por gols no primeiro e segundo tempo. PH assinou o primeiro e Gustavo Vintecinco fechou a conta em favor do Azulão. As equipes fizeram um duelo equilibrado. Empurrado pela torcida, o Azulão iniciou a partida pressionando e adotou uma postura ofensiva desde os primeiros minutos. Os donos da casa criaram boas oportunidades na etapa inicial, enquanto o Independência apostava nos contra-ataques, mas pouco ameaçou a defesa marabaense. VEJA MAIS Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão Águia tenta virar a chave e aposta na força do Zinho para seguir na Copa do Brasil Após queda nos pênaltis no Parazão, time marabaense recebe o Independência-AC em jogo único pela segunda fase Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março Com o jogo truncado, o time acreano precisou se expor mais em busca do gol. No entanto, quem seguiu mais perigoso foi o Águia. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Felipe Pará fez boa jogada individual pela direita, foi à linha de fundo e cruzou para PH completar para as redes, abrindo o placar no Zinho Oliveira. Na etapa final, o panorama mudou. O Águia diminuiu o ritmo e passou a administrar a vantagem, enquanto o Independência teve mais posse de bola e tentou pressionar. Apesar de criar algumas chances, a equipe visitante não conseguiu finalizar com precisão. E quando tudo parecia definido, o Águia fez mais um, desta vez com Gustavo Vintecinco aproveitando cruzamento de Thiago Bagagem, que só teve o trabalho de cabecear sem chance. Isso tudo aos 22 do segundo tempo. Ao apito final, o Azulão confirmou a vitória e a classificação para enfrentar o Madureira-RJ na próxima fase da competição. O time carioca venceu o ABC-RN por 1 a 0. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 águia de marabá x independência-ac futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.02.26 7h00 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56