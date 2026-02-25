Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores

Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil disputam hoje, quarta-feira (25/02), volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentinos Juniors x Barcelona SC ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Barcelona SC venceu o Orense SC por 2 a 1, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0, perdeu para o Guayaquil City por esse mesmo placar, venceu essa mesma equipe por 2 a 1, superou Aucas por 1 a 0 e venceu o Técnico Universitario por 1 a 0.

Já o Argentinos Junios passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Sarmiento, um empate sem gols com AA Estudiantes, outro sem gols com o Belgrano, uma derrota de 2 a 1 para o Racing e uma vitória de 1 a 0 sobre o River Plate.

A partida de ida entre Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil terminou com a vitória do time argentino por 1 a 0.

Argentinos Juniors x Barcelona SC: prováveis escalações

Argentinos Juniors: Cortés; Lozano, Riquelme, Godoy e Prieto; Fattori, Oroz, López Muñoz, Lescano e Viveros; Fernández. Técnico: Nicolás Diéz.

Barcelona-EQU: Contreras; Castillo, Báez, Sosa e Perlaza; Quiñónez, Martínez e Rojas; Villalba, Celiz e Benedetto. Técnico: César Farías.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Barcelona (EQU)

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30