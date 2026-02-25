Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.02.26 20h30 O Argentinos Juniors venceu a partida de ida contra o Barcelona por 1 a 0 (X/ @BarcelonaSC) Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil disputam hoje, quarta-feira (25/02), volta da segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Argentinos Juniors x Barcelona SC ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Barcelona SC venceu o Orense SC por 2 a 1, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0, perdeu para o Guayaquil City por esse mesmo placar, venceu essa mesma equipe por 2 a 1, superou Aucas por 1 a 0 e venceu o Técnico Universitario por 1 a 0. Já o Argentinos Junios passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Sarmiento, um empate sem gols com AA Estudiantes, outro sem gols com o Belgrano, uma derrota de 2 a 1 para o Racing e uma vitória de 1 a 0 sobre o River Plate. A partida de ida entre Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil terminou com a vitória do time argentino por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Argentinos Juniors x Barcelona SC: prováveis escalações Argentinos Juniors: Cortés; Lozano, Riquelme, Godoy e Prieto; Fattori, Oroz, López Muñoz, Lescano e Viveros; Fernández. Técnico: Nicolás Diéz. Barcelona-EQU: Contreras; Castillo, Báez, Sosa e Perlaza; Quiñónez, Martínez e Rojas; Villalba, Celiz e Benedetto. Técnico: César Farías. FICHA TÉCNICA Argentinos Juniors x Barcelona (EQU) Copa Libertadores da América Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona de Guayaquil Barcelona SC jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07