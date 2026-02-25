Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.02.26 20h30 Na rodada passada, o Atlético empatou com o Remo por 3 a 3 e o Grêmio perdeu para o São Paulo por 2 a 0 (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Grêmio x Atlético MG disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Atlético (MG) ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS e MG) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1, goleou o Botafogo por 5 a 3 e perdeu para o São Paulo por 2 a 0. Já o Atlético MG passou por um empate de 2 a 2 com o Palmeiras, uma derrota de 1 a 0 para o RB Bragantino e um empate de 3 a 3 com o Remo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Grêmio x Atlético: prováveis escalações Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Marlon; Noriega, Dodi (Nardoni), Pavon, Gabriel Mec (Nardoni) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro. Galo: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Victor Hugo; Hulk e Dudu. Técnico (interino): Lucas Gonçalves. FICHA TÉCNICA Grêmio x Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG grêmio brasileirão 2026 jogos de hoje campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Com pressão da torcida, Águia de Marabá vence o Independência e avança na Copa do Brasil O Azulão Marabaense fez um jogo emocionante, decidido nos minutos finais 25.02.26 22h08 Campeonato Brasileiro Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Grêmio e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Argentinos Juniors x Barcelona SC: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/02) pela Libertadores Argentinos Juniors e Barcelona de Guayaquil jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão Palmeiras e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07