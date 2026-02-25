Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão

Grêmio x Atlético MG disputam hoje, quarta-feira (25/02), a 4° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Atlético (MG) ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (RS e MG) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas do Brasileirão, o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2 a 1, goleou o Botafogo por 5 a 3 e perdeu para o São Paulo por 2 a 0.

Já o Atlético MG passou por um empate de 2 a 2 com o Palmeiras, uma derrota de 1 a 0 para o RB Bragantino e um empate de 3 a 3 com o Remo.

Grêmio x Atlético: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha), Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Marlon; Noriega, Dodi (Nardoni), Pavon, Gabriel Mec (Nardoni) e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Galo: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Victor Hugo; Hulk e Dudu. Técnico (interino): Lucas Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Atlético Mineiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2026, 21h30