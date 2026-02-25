Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Atalanta e Borussia Dortmund jogarão pela Champions League às 14h45 (X/ @Atalanta_BC)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (25/02), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões.

Às 19h, o Remo jogará contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Fluminense pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Remo x Internacional - 19h - SporTV e Premiere
  2. Bragantino x Athletico-PR - 19h - Premiere
  3. Coritiba x São Paulo - 19h30 - Amazon Prime Video
  4. Cruzeiro x Corinthians - 20h - Premiere
  5. Palmeiras x Fluminense - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere
  6. Grêmio x Atlético-MG - 21h30 - TV Globo (RS e MG) e Premiere

Campeonato Saudita

  1. Al Najma x Al Nassr - 16h - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Feiha x Neom - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

  1. Castanhal x Guarani - 15h30 - Sem informações
  2. Juazeirense x Capital-DF - 15h30 - Sem informações
  3. Atlético-GO x Primavera-MT - 16h - SporTV e Premiere
  4. Novorizontino x Nacional-AM - 18h - Amazon Prime Video
  5. Madureira x ABC - 18h - Sem informações
  6. Tombense x Oratório - 19h - Sem informações
  7. São Luiz x Maranhão - 19h - Sem informações
  8. Retrô x Uberlândia - 19h - Sem informações
  9. Londrina x Penedense - 19h - Sem informações
  10. Anápolis x Cianorte - 19h30 - Sem informações
  11. Imperatriz x Amazonas - 19h30 - Sem informações
  12. Ceilândia x Jacuipense - 19h45 - Sem informações
  13. Caxias x Guarany de Bagé - 20h - Sem informações
  14. São Bernardo x Atlético-BA - 20h - Sem informações
  15. ASA x Operário-MS - 20h - Sem informações
  16. Águia de Marabén x Independência-AC - 20h - Sem informações
  17. Gama x Goiás - 20h - Sem informações
  18. Ypiranga x Ji-Paraná - 20h - Sem informações
  19. Mixto x Botafogo-PB - 21h - Sem informações

Copa Libertadores da América

  1. Bahia x O'Higgins - 19h - Paramount+
  2. Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - Paramount+
  3. Botafogo x Nacional Potosí - 21h30 - ESPN, GeTV e Disney+

Champions League

  1. Atalanta x Borussia Dortmund - 14h45 - TNT e HBO Max
  2. Paris Saint-Germain x Monaco - 17h - TNT e HBO Max
  3. Juventus x Galatasaray - 17h - Space e HBO Max
  4. Real Madrid x Benfica - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Remo e Inter; veja o horário

O jogo entre Remo x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de PSG e Mônaco; veja o horário

O jogo entre PSG x Monaco terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão
  2. 21h30 - Grêmio x Atlético-MG - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Feiha x Neom - Campeonato Saudita

TNT

  1. 14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League
  2. 17h - Paris Saint-Germain x Monaco - Champions League

ESPN

  1. 21h30 - Botafogo x Nacional Potosí - Libertadores

SporTV

  1. 16h - Atlético-GO x Primavera-MT - Copa do Brasil
  2. 16h - Al Najma x Al Nassr - Campeonato Saudita
  3. 19h - Remo x Internacional - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League
  2. 17h - Paris Saint-Germain x Monaco - Champions League
  3. 17h - Juventus x Galatasaray - Champions League
  4. 17h - Real Madrid x Benfica - Champions League

Disney+

  1. 21h30 - Botafogo x Nacional Potosí - Libertadores

Premiere

  1. 16h - Atlético-GO x Primavera-MT - Copa do Brasil
  2. 19h - Remo x Internacional - Brasileirão
  3. 19h - Bragantino x Athletico-PR - Brasileirão
  4. 20h - Cruzeiro x Corinthians - Brasileirão
  5. 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão
  6. 21h30 - Grêmio x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Bahia x O'Higgins - Libertadores
  2. 21h30 - Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

