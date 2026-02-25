Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 25.02.26 7h00 Atalanta e Borussia Dortmund jogarão pela Champions League às 14h45 (X/ @Atalanta_BC) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (25/02), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões. Às 19h, o Remo jogará contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Fluminense pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Remo x Internacional - 19h - SporTV e Premiere Bragantino x Athletico-PR - 19h - Premiere Coritiba x São Paulo - 19h30 - Amazon Prime Video Cruzeiro x Corinthians - 20h - Premiere Palmeiras x Fluminense - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere Grêmio x Atlético-MG - 21h30 - TV Globo (RS e MG) e Premiere Campeonato Saudita Al Najma x Al Nassr - 16h - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Neom - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa do Brasil Castanhal x Guarani - 15h30 - Sem informações Juazeirense x Capital-DF - 15h30 - Sem informações Atlético-GO x Primavera-MT - 16h - SporTV e Premiere Novorizontino x Nacional-AM - 18h - Amazon Prime Video Madureira x ABC - 18h - Sem informações Tombense x Oratório - 19h - Sem informações São Luiz x Maranhão - 19h - Sem informações Retrô x Uberlândia - 19h - Sem informações Londrina x Penedense - 19h - Sem informações Anápolis x Cianorte - 19h30 - Sem informações Imperatriz x Amazonas - 19h30 - Sem informações Ceilândia x Jacuipense - 19h45 - Sem informações Caxias x Guarany de Bagé - 20h - Sem informações São Bernardo x Atlético-BA - 20h - Sem informações ASA x Operário-MS - 20h - Sem informações Águia de Marabén x Independência-AC - 20h - Sem informações Gama x Goiás - 20h - Sem informações Ypiranga x Ji-Paraná - 20h - Sem informações Mixto x Botafogo-PB - 21h - Sem informações Copa Libertadores da América Bahia x O'Higgins - 19h - Paramount+ Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - Paramount+ Botafogo x Nacional Potosí - 21h30 - ESPN, GeTV e Disney+ Champions League Atalanta x Borussia Dortmund - 14h45 - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Monaco - 17h - TNT e HBO Max Juventus x Galatasaray - 17h - Space e HBO Max Real Madrid x Benfica - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Remo e Inter; veja o horário O jogo entre Remo x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de PSG e Mônaco; veja o horário O jogo entre PSG x Monaco terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Grêmio x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Atlético-MG - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Feiha x Neom - Campeonato Saudita TNT 14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Monaco - Champions League ESPN 21h30 - Botafogo x Nacional Potosí - Libertadores SporTV 16h - Atlético-GO x Primavera-MT - Copa do Brasil 16h - Al Najma x Al Nassr - Campeonato Saudita 19h - Remo x Internacional - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Monaco - Champions League 17h - Juventus x Galatasaray - Champions League 17h - Real Madrid x Benfica - Champions League Disney+ 21h30 - Botafogo x Nacional Potosí - Libertadores Premiere 16h - Atlético-GO x Primavera-MT - Copa do Brasil 19h - Remo x Internacional - Brasileirão 19h - Bragantino x Athletico-PR - Brasileirão 20h - Cruzeiro x Corinthians - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Atlético-MG - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ 19h - Bahia x O'Higgins - Libertadores 21h30 - Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 