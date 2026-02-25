Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (25/02), incluem partidas pelo Brasileirão, Campeonato Saudita, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Liga dos Campeões.

Às 19h, o Remo jogará contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Fluminense pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Remo x Internacional - 19h - SporTV e Premiere Bragantino x Athletico-PR - 19h - Premiere Coritiba x São Paulo - 19h30 - Amazon Prime Video Cruzeiro x Corinthians - 20h - Premiere Palmeiras x Fluminense - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere Grêmio x Atlético-MG - 21h30 - TV Globo (RS e MG) e Premiere

Campeonato Saudita

Al Najma x Al Nassr - 16h - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Neom - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

Castanhal x Guarani - 15h30 - Sem informações Juazeirense x Capital-DF - 15h30 - Sem informações Atlético-GO x Primavera-MT - 16h - SporTV e Premiere Novorizontino x Nacional-AM - 18h - Amazon Prime Video Madureira x ABC - 18h - Sem informações Tombense x Oratório - 19h - Sem informações São Luiz x Maranhão - 19h - Sem informações Retrô x Uberlândia - 19h - Sem informações Londrina x Penedense - 19h - Sem informações Anápolis x Cianorte - 19h30 - Sem informações Imperatriz x Amazonas - 19h30 - Sem informações Ceilândia x Jacuipense - 19h45 - Sem informações Caxias x Guarany de Bagé - 20h - Sem informações São Bernardo x Atlético-BA - 20h - Sem informações ASA x Operário-MS - 20h - Sem informações Águia de Marabén x Independência-AC - 20h - Sem informações Gama x Goiás - 20h - Sem informações Ypiranga x Ji-Paraná - 20h - Sem informações Mixto x Botafogo-PB - 21h - Sem informações

Copa Libertadores da América

Bahia x O'Higgins - 19h - Paramount+ Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - Paramount+ Botafogo x Nacional Potosí - 21h30 - ESPN, GeTV e Disney+

Champions League

Atalanta x Borussia Dortmund - 14h45 - TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Monaco - 17h - TNT e HBO Max Juventus x Galatasaray - 17h - Space e HBO Max Real Madrid x Benfica - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Remo e Inter; veja o horário

O jogo entre Remo x Internacional terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de PSG e Mônaco; veja o horário

O jogo entre PSG x Monaco terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Atlético-MG - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

16h - Al Feiha x Neom - Campeonato Saudita

TNT

14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Monaco - Champions League

ESPN

21h30 - Botafogo x Nacional Potosí - Libertadores

SporTV

16h - Atlético-GO x Primavera-MT - Copa do Brasil 16h - Al Najma x Al Nassr - Campeonato Saudita 19h - Remo x Internacional - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

14h45 - Atalanta x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Monaco - Champions League 17h - Juventus x Galatasaray - Champions League 17h - Real Madrid x Benfica - Champions League

Disney+

21h30 - Botafogo x Nacional Potosí - Libertadores

Premiere

16h - Atlético-GO x Primavera-MT - Copa do Brasil 19h - Remo x Internacional - Brasileirão 19h - Bragantino x Athletico-PR - Brasileirão 20h - Cruzeiro x Corinthians - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

19h - Bahia x O'Higgins - Libertadores 21h30 - Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.