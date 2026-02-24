Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

Fortaleza x Maguary disputam hoje, terça-feira (24/02), a segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Fortaleza x Maguary ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Fortaleza venceu o Floresta por 1 a 0, empatou com o Iguatu por 1 a 1, empatou sem gols com o Ceará e venceu o Ferroviário-CE duas vezes por 2 a 0.

Já o Maguary passou por um empate de 1 a 1 com o Sport Recife, uma vitória de 2 a 1 sobre o Jaguar, um empate de 1 a 1 com o Retrô, uma derrota de 2 a 1 para essa mesma equipe e uma vitória de 1 a 0 sobre o Laguna.

VEJA MAIS

Fortaleza x Maguary: prováveis escalações

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Fuentes; Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, GB e Luiz Fernando.

Maguary: Bruno Lopes; Gabriel Fontes, Guedes, Maurício, Eduardo Ribeiro; Ítalo, Iago Felipe; Bruno Vinícius, Júlio César; Kanu, Marquinhos.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Maguary

Copa do Brasil 2026

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30