Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.02.26 20h30 O Fortaleza vem de duas vitórias de 2 a 0 sobre o Ferroviário-CE (X/ @LibertadoresBR) Fortaleza x Maguary disputam hoje, terça-feira (24/02), a segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Fortaleza x Maguary ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Fortaleza venceu o Floresta por 1 a 0, empatou com o Iguatu por 1 a 1, empatou sem gols com o Ceará e venceu o Ferroviário-CE duas vezes por 2 a 0. Já o Maguary passou por um empate de 1 a 1 com o Sport Recife, uma vitória de 2 a 1 sobre o Jaguar, um empate de 1 a 1 com o Retrô, uma derrota de 2 a 1 para essa mesma equipe e uma vitória de 1 a 0 sobre o Laguna. Fortaleza x Maguary: prováveis escalações Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Cardona, Fuentes; Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, GB e Luiz Fernando. Maguary: Bruno Lopes; Gabriel Fontes, Guedes, Maurício, Eduardo Ribeiro; Ítalo, Iago Felipe; Bruno Vinícius, Júlio César; Kanu, Marquinhos. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Maguary Copa do Brasil 2026 Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30