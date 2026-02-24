Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.02.26 20h30 O Independiente de Medellín venceu a partida de ida contra o Liverpool (URU) por 2 a 1 (X/ @DIM_Oficial) Independiente Medellín x Liverpool-URU disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Independiente de Medellín x Liverpool URU ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Liverpool (URU) perdeu para o Juventud por 1 a 0, foi superado pelo Cerro Largo por 2 a 0, perdeu para o Peñarol por 2 a 1, venceu o Albion FC por esse mesmo placar, perdeu para o Defensor, também por 2 a 1 e empatou com Llaneros por 2 a 2. Já o Independiente passou por um empate de 2 a 2 com o Tolima, outro sem gols com o Millonarios, uma derrota de 2 a 1 para o Internacional de Bogotá, uma vitória de 3 a 1 sobre Cúcuta, um empate de 1 a 1 com o Deportivo Pereira e outro de mesmo placar com o Cerro. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Independiente Medellín por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Independiente de Medellín x Liverpool-URU: prováveis escalações Independiente: Sem informações. Liverpool: Sem informações. FICHA TÉCNICA Independiente Medellín x Liverpool (URU) Copa Libertadores da América Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool-URU Independiente Medellín Copa Libertadores da América jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 20h30 Copa do Brasil América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e tem prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19