O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores

Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Independiente de Medellín venceu a partida de ida contra o Liverpool (URU) por 2 a 1 (X/ @DIM_Oficial)

Independiente Medellín x Liverpool-URU disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente de Medellín x Liverpool URU ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Liverpool (URU) perdeu para o Juventud por 1 a 0, foi superado pelo Cerro Largo por 2 a 0, perdeu para o Peñarol por 2 a 1, venceu o Albion FC por esse mesmo placar, perdeu para o Defensor, também por 2 a 1 e empatou com Llaneros por 2 a 2.

Já o Independiente passou por um empate de 2 a 2 com o Tolima, outro sem gols com o Millonarios, uma derrota de 2 a 1 para o Internacional de Bogotá, uma vitória de 3 a 1 sobre Cúcuta, um empate de 1 a 1 com o Deportivo Pereira e outro de mesmo placar com o Cerro.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Independiente Medellín por 2 a 1.

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

Independiente de Medellín x Liverpool-URU: prováveis escalações

Independiente: Sem informações.

Liverpool: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Independiente Medellín x Liverpool (URU)
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia
Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30

