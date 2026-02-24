América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.02.26 20h30 Em seus últimos jogos, o GAS goleou o Progresso e o América-RN goleou o Santa Cruz (RN), ambos por 3 a 0 (Gabriel Leite (@gabrielmleite)/ América FC) América RN x GAS disputam hoje, terça-feira (24/02), a segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal (RN). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir América x GAS ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Desde julho de 2025, o GAS passou por apenas três partidas oficiais: um empate de 2 a 2 com o River, uma vitória de 6 a 1 sobre o Atlético Roraima e outra vitória de 3 a 0 sobre o Progresso, todas pelo Campeonato Roraimense. Já o América (RN) registrou uma vitória de 4 a 1 sobre o Laguna, um empate sem gols com o ABC, uma vitória de 1 a 0 sobre o QFC, um empate sem gols com o Potiguar e uma vitória de 3 a 0 sobre o Santa Cruz de Natal. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje América (RN) x GAS: prováveis escalações América: Sem informações. GAS: Sem informações. FICHA TÉCNICA América-RN x Grêmio Atlético Sampaio Copa do Brasil 2026 Local: Arena das Dunas, em Natal (RN) Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave américa-rn GAS Copa do Brasil 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 20h30 Copa do Brasil América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e tem prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19