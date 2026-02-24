América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

América RN x GAS disputam hoje, terça-feira (24/02), a segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal (RN). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir América x GAS ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Desde julho de 2025, o GAS passou por apenas três partidas oficiais: um empate de 2 a 2 com o River, uma vitória de 6 a 1 sobre o Atlético Roraima e outra vitória de 3 a 0 sobre o Progresso, todas pelo Campeonato Roraimense.

Já o América (RN) registrou uma vitória de 4 a 1 sobre o Laguna, um empate sem gols com o ABC, uma vitória de 1 a 0 sobre o QFC, um empate sem gols com o Potiguar e uma vitória de 3 a 0 sobre o Santa Cruz de Natal.

América (RN) x GAS: prováveis escalações

América: Sem informações.

GAS: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

América-RN x Grêmio Atlético Sampaio

Copa do Brasil 2026

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 21h30