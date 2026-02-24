Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores

Huachipato x Carabobo disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio CAP, em Talcahuano, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Huachipato x Carabobo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Carabobo empatou com a Universidad Central de Venezuela por 1 a 1, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0, empatou sem gols com a Portuguesa, empatou com Trijullanos por 1 a 1, venceu Monagas por 1 a 0 e empatou com o Metropolitanos por 1 a 1.

Já Huachipato passou por um empate de 1 a 1 com Limache, uma derrota de 4 a 2 para a Universidad Católica (CHI), outra de 1 a 0 para o Cobresal, uma vitória de 2 a 1 sobre Universidad de Chile, outra de 3 a 0 sobre o Everton (CHI) e uma terceira de 2 a 1 sobre o Palestino.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Carabobo por 1 a 0.

VEJA MAIS

Huachipato x Carabobo: prováveis escalações

Huachipato: Rodrigo Odriozola, Nicolás Vargas, Benjamin Mellado, Rafael Caroca, José Castro, Javier Cárcamo, Maicol León, Santiago Silva, Kevin Altez, Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez.

Carabobo: Lucas Bruera, Franyer Oliveros, Marcel Guaramato, Jonathan Bilbao, Yohandry Orozco, Franner López, Sebastián Mendoza, Abraham Bahachille, Edson Tortolero, Joshuan Berríos, Jaime Moreno.

FICHA TÉCNICA

Huachipato x Carabobo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio CAP, em Talcahuano, Chile

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 19h