Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.02.26 18h00 O Carabobo venceu a partida de ida contra o Huachipato por 1 a 0 (X/ @Carabobo_FC) Huachipato x Carabobo disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio CAP, em Talcahuano, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Huachipato x Carabobo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Carabobo empatou com a Universidad Central de Venezuela por 1 a 1, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0, empatou sem gols com a Portuguesa, empatou com Trijullanos por 1 a 1, venceu Monagas por 1 a 0 e empatou com o Metropolitanos por 1 a 1. Já Huachipato passou por um empate de 1 a 1 com Limache, uma derrota de 4 a 2 para a Universidad Católica (CHI), outra de 1 a 0 para o Cobresal, uma vitória de 2 a 1 sobre Universidad de Chile, outra de 3 a 0 sobre o Everton (CHI) e uma terceira de 2 a 1 sobre o Palestino. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Carabobo por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Joinville x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Joinville e CSA jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Huachipato x Carabobo: prováveis escalações Huachipato: Rodrigo Odriozola, Nicolás Vargas, Benjamin Mellado, Rafael Caroca, José Castro, Javier Cárcamo, Maicol León, Santiago Silva, Kevin Altez, Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez. Carabobo: Lucas Bruera, Franyer Oliveros, Marcel Guaramato, Jonathan Bilbao, Yohandry Orozco, Franner López, Sebastián Mendoza, Abraham Bahachille, Edson Tortolero, Joshuan Berríos, Jaime Moreno. FICHA TÉCNICA Huachipato x Carabobo Copa Libertadores da América Local: Estádio CAP, em Talcahuano, Chile Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 19h