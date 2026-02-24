Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores

Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Carabobo venceu a partida de ida contra o Huachipato por 1 a 0 (X/ @Carabobo_FC)

Huachipato x Carabobo disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio CAP, em Talcahuano, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Huachipato x Carabobo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Carabobo empatou com a Universidad Central de Venezuela por 1 a 1, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0, empatou sem gols com a Portuguesa, empatou com Trijullanos por 1 a 1, venceu Monagas por 1 a 0 e empatou com o Metropolitanos por 1 a 1.

Já Huachipato passou por um empate de 1 a 1 com Limache, uma derrota de 4 a 2 para a Universidad Católica (CHI), outra de 1 a 0 para o Cobresal, uma vitória de 2 a 1 sobre Universidad de Chile, outra de 3 a 0 sobre o Everton (CHI) e uma terceira de 2 a 1 sobre o Palestino.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Carabobo por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

image Joinville x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil
Joinville e CSA jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Huachipato x Carabobo: prováveis escalações

Huachipato: Rodrigo Odriozola, Nicolás Vargas, Benjamin Mellado, Rafael Caroca, José Castro, Javier Cárcamo, Maicol León, Santiago Silva, Kevin Altez, Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez.

Carabobo: Lucas Bruera, Franyer Oliveros, Marcel Guaramato, Jonathan Bilbao, Yohandry Orozco, Franner López, Sebastián Mendoza, Abraham Bahachille, Edson Tortolero, Joshuan Berríos, Jaime Moreno.

FICHA TÉCNICA
Huachipato x Carabobo
Copa Libertadores da América
Local: Estádio CAP, em Talcahuano, Chile
Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Huachipato

Carabobo

jogos de hoje

Copa Libertadores da América
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil

Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

24.02.26 20h30

Copa Libertadores da América

Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores

Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

24.02.26 20h30

Copa do Brasil

América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

24.02.26 20h30

Copa Libertadores da América

Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores

Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

24.02.26 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A

Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores

24.02.26 18h36

Futebol

Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada

Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil

24.02.26 21h11

FUTEBOL

Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C

Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado

24.02.26 17h08

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e tem prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda