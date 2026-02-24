Joinville x CSA: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

Joinville x CSA disputam hoje, terça-feira (24/02), a segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), na Arena Joinville, em Joinville (SC). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Joinville x CSA ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o CSA registrou uma vitória de 3 a 0 sobre o Cruzeiro Arapiraca, outra de 2 a 0 contra a mesma equipe, uma derrota de 2 a 1 para o Coruripe e outras duas de 2 a 0 para o CRB.

Já o Joinville passou por uma derrota de 6 a 0 para a Chapecoense, outra de 4 a 2 para o Marcílio Dias, outra de 1 a 0 para o Figueirense, uma vitória de 3 a 0 sobre o Carlos Renaux e uma derrota de 2 a 1 para essa mesma equipe.

Joinville x CSA: prováveis escalações

Joinville: Thiago Rodrigues, Toty, Gutieri, Vitão, Natanael, Pará, Gabriel Terra, Fernando Neto, Luizinho, Iago Dias, Keké.

CSA: Wellerson; Marcos Ytalo (Lucas Serafini); Marlon (Rian Santana), Rayan e Kaike; Kayllan, Fabrício Bigode e Dudu Figueiredo; Buba (Samuel), Robinho e Ciel. Técnico: Itamar Schülle.

FICHA TÉCNICA

Joinville x CSA

Copa do Brasil 2026

Local: Arena Joinville, em Joinville (SC)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 19h