O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Inter x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Champions League

Inter de Milão x Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Bodo-Glimt venceu o Inter de Milão por 3 a 1 durante a partida de ida (X/ @Inter)

Inter de Milão x Bodo Glimt disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Inter de Milão x Bodø/Glimt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Inter terminou em 10° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Bodo-Glimt terminou em 23° lugar e acumulou 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados e 15 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bodo/Glimt por 3 a 1.

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira

Inter x Bodø/Glimt: prováveis escalações

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sucic e Dimarco; Pio Esposito e Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Bodø-Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Evjen, Berg e Brunstad Fet; Blomberg, Hogh e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

FICHA TÉCNICA
Internazionale x Bodø/Glimt
Champions League
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália
Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 17h

