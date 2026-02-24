Leverkusen x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Champions League Leverkusen e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.02.26 16h00 O Leverkusen venceu o Olympiacos por 2 a 0 durante a partida de ida (X/ @bayer04_en) Leverkusen x Olympiacos disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leverkusen x Olympiacos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Champions, o Olympiacos ficou em 18° lugar com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos. Já o Bayer Leverkusen terminou em 16° lugar e acumulou apenas 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Inter x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Champions League Inter de Milão x Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Newcastle x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/02) pela Champions League Newcastle e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Leverkusen x Olympiacos: prováveis escalações Leverkusen: Janis Blaswich, Arthur Augusto, Edmond Tapsoba, Loic Badé, Álex Grimaldo, Ezequiel Fernández, Malik Tillman, Aleix García, Ibrahim Maza, Robert Andrich, Christian Kofane. Olympiacos: Kostas Tzolakis, Costinha, Lorenzo Pirola, Alexios Kalogeropoulos, Bruno Onyemaechi, Dani García, Lorenzo Scipioni, André Luiz, Chiquinho, Diogo Nascimento, Mehdi Taremi. FICHA TÉCNICA Bayer Leverkusen x Olympiacos Champions League Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Leverkusen Olympiacos jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 20h30 Copa do Brasil América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e tem prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19