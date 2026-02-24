Leverkusen x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Champions League

Leverkusen x Olympiacos disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leverkusen x Olympiacos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Champions, o Olympiacos ficou em 18° lugar com 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Bayer Leverkusen terminou em 16° lugar e acumulou apenas 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 14 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 0.

Leverkusen x Olympiacos: prováveis escalações

Leverkusen: Janis Blaswich, Arthur Augusto, Edmond Tapsoba, Loic Badé, Álex Grimaldo, Ezequiel Fernández, Malik Tillman, Aleix García, Ibrahim Maza, Robert Andrich, Christian Kofane.

Olympiacos: Kostas Tzolakis, Costinha, Lorenzo Pirola, Alexios Kalogeropoulos, Bruno Onyemaechi, Dani García, Lorenzo Scipioni, André Luiz, Chiquinho, Diogo Nascimento, Mehdi Taremi.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Olympiacos

Champions League

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 17h