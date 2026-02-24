Boavista x Maringá: onde assistir e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil

Boavista x Maringá disputam hoje, terça-feira (24/02), a segunda fase da Copa do Brasil 2026. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Boavista x Maringá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Boavista passou por uma derrota de 3 a 0 para o Vasco, outra de 2 a 1 para o Madureira, uma terceira de 2 a 0 para o Botafogo e por dois empates de 1 a 1 com o Sampaio Corrêa e o Bangu.

Já o Maringá registrou uma derrota de 1 a 0 para o Azuriz, uma vitória de 4 a 1 sobre o Galo Maringá, outra de 1 a 0 sobre o Andraus e outras duas vitórias contra o Galo, uma por 5 a 0 e outra por 2 a 0.

Boavista x Maringá: prováveis escalações

Boavista: Sem informações.

Maringá: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Maringá

Copa do Brasil 2026

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 16h30