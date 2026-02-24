Newcastle x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/02) pela Champions League Newcastle e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 24.02.26 16h00 Newcastle goleou Qarabag por 6 a 1 durante a partida de ida (X/ @FKQarabagh) Newcastle x Qarabag disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Newcastle x Qarabag ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, Qarabag ficou em 22° lugar com 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 13 gols marcados e 21 gols sofridos. Já o Newcastle terminou em 12° lugar e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Newcastle, por 6 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira Inter x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Champions League Inter de Milão x Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Newcastle x Qarabag: prováveis escalações Newcastle: Nick Pope; Lewis Hall, Dan Burn, Sven Botman e Kieran Trippier; Joe Willock e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Elanga; Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe. Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev; Jankovic, Pedro Bicalho e Montiel; Leandro Andrade, Zoubir e Camilo Duran. Técnico: Qurban Qurbanov. FICHA TÉCNICA Newcastle x Qarabag Champions League Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Newcastle Qarabag jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Fortaleza x Maguary: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil Fortaleza e Maguary jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pela Libertadores Independiente Medellín e Liverpool-URU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 20h30 Copa do Brasil América-RN x GAS: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/02) pela Copa do Brasil América RN e GAS jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 24.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Huachipato x Carabobo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/02) pela Libertadores Huachipato e Carabobo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 24.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e tem prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19