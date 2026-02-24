Newcastle x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/02) pela Champions League

Newcastle x Qarabag disputam hoje, terça-feira (24/02), a volta dos playoffs da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, Qarabag ficou em 22° lugar com 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 13 gols marcados e 21 gols sofridos.

Já o Newcastle terminou em 12° lugar e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 7 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Newcastle, por 6 a 1.

VEJA MAIS

Newcastle x Qarabag: prováveis escalações

Newcastle: Nick Pope; Lewis Hall, Dan Burn, Sven Botman e Kieran Trippier; Joe Willock e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Elanga; Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev; Jankovic, Pedro Bicalho e Montiel; Leandro Andrade, Zoubir e Camilo Duran. Técnico: Qurban Qurbanov.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Qarabag

Champions League

Local: St. James Park, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2026, 17h