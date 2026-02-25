Capa Jornal Amazônia
Águia tenta virar a chave e aposta na força do Zinho para seguir na Copa do Brasil

Após queda nos pênaltis no Parazão, time marabaense recebe o Independência-AC em jogo único pela segunda fase

O Azulão Marabaense está pronto para o embate contra o Independência-AC. (Igor Mota / O Liberal)

O Águia de Marabá Futebol Clube tem um novo desafio decisivo pela frente. Nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), o time marabaense recebe o Independência-AC, no Estádio Zinho de Oliveira, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

A partida marca a oportunidade de reação após a eliminação dolorosa no Campeonato Paraense. O Águia caiu em casa diante do Clube do Remo, também nos pênaltis, depois de estar vencendo por 1 a 0 até os 15 minutos do segundo tempo. Antes de sofrer o empate — originado em uma penalidade — o time teve chances claras para ampliar, mas não conseguiu matar o jogo.

O técnico Júlio César reconheceu os erros e destacou a necessidade de atenção redobrada em confrontos eliminatórios. “Esses jogos a gente não pode errar; um bote errado, que não havia necessidade, aconteceu o pênalti”, resumiu. O treinador lembrou ainda que a equipe tinha o contra-ataque a seu favor, mas não aproveitou as oportunidades para definir a classificação no tempo normal.

Capitão do time, o lateral Bruno Limão reforçou o discurso de superação e confiança no grupo. Segundo ele, o elenco precisa trabalhar ainda mais diante da sequência de compromissos importantes na temporada. “Esse grupo, eu tenho certeza, que vai ser vencedor”, afirmou o experiente jogador.

O adversário acreano já está em deslocamento. A delegação do Independência deixou Rio Branco na tarde de segunda-feira (23), com destino a Brasília, e de lá segue para Marabá, onde o desembarque está previsto para a madrugada desta terça-feira (24). O técnico Ivan Mazzuia para a partida contará com força máxima. Conforme a programação, o Independência faz na tarde de domingo (22), no CT do Cupuaçu, os últimos ajustes para encarar o time paraense.

Quem avançar à terceira fase enfrentará o vencedor do confronto entre Madureira e ABC. Para o Águia, o desafio na Copa do Brasil é uma oportunidade para manter a boa escrita nas últimas campanhas na competição e trazer novamente a torcida para servir como 12º jogador. 

Ficha Técnica

Data: 25/02/2026
Hora: 20 horas
Local: Estádio Zinho Oliveira
Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)
Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)
Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior PA

Águia: Xandão; Bruno Limão, Dedé, Wendel, Cássio; Willian Daltro, Felipe Pará, Diogo Carlos, Kukri; Gustavo Vintecinco e PH.
Técnico: Júlio César Nunes

Independência: Rafael Bretas; Léo Japão, Ronaldo, Baré, Diogo Correia; Larusso, Dalmoro, João Bravo, Matheus Lemos; Biel e Caique Gomes.
Técnico:  Ivan Mazzuia

futebol

copa do brasil 2026

águia de marabá x independência-ac

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
