Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos

Cauã Batista Gomes Este, grande esperança brasileira de medalhas na renovação da seleção de taekwondo, morreu aos 18 anos na noite desta terça-feira. O jovem atleta estava internado há uma semana no Rio de Janeiro, mas a causa da morte não foi divulgada.

Cauã estava hospitalizado no Hospital Miguel Couto, no Rio. Familiares e sua equipe mobilizaram uma campanha para doação de sangue nos dias que antecederam seu falecimento.

O atleta da Soares Team, representante da categoria adulto até 63 quilos, preparava-se para participar da Seletiva Aberta Nacional, agendada para o dia 26 de fevereiro.

Luto no esporte nacional

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) manifestou seu profundo pesar pela morte de **Cauã Batista Gomes Este**. A entidade destacou a habilidade e o talento da revelação.

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos", lamentou a confederação. A CBTKD solidariza-se com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo.

Homenagens e legado do atleta

A Soares Team, equipe de Cauã, expressou solidariedade à família e amigos. Em uma emocionante nota, a equipe relembrou o atleta.

"Hoje a comunidade do taekwondo está de luto. Luto pela perda não apenas de um incrível taekwondista, mas de um ser humano extraordinário", iniciou a nota. A equipe o descreveu como um "exemplo dentro e fora do Dojang".

A nota da Soares Team ainda destacou que ele era um "atleta admirável, competidor incansável e verdadeiro lutador da vida". A equipe ressaltou o legado de garra, disciplina e determinação.

A Soares Team afirmou que "uma estrela foi colocada em sua homenagem" e deixou condolências à família. "Admirações sempre, Taewwon, Cauã eterno", finalizou o post.

A equipe Alcateia, onde Cauã treinou para a Seletiva Aberta Nacional, também prestou homenagens. A academia lamentou a perda em sua publicação.

"A vida é um sopro... No início do mês, Cauã esteve treinando conosco e foi um intercâmbio incrível", declarou a equipe Alcateia. "A equipe presta nossos maiores sentimentos aos familiares, amigos e toda equipe Soares Team e seu treinador. Vai em paz, guerreiro".