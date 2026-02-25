Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias Estadão Conteúdo 25.02.26 8h53 Cauã Batista Gomes Este, grande esperança brasileira de medalhas na renovação da seleção de taekwondo, morreu aos 18 anos na noite desta terça-feira. O jovem atleta estava internado há uma semana no Rio de Janeiro, mas a causa da morte não foi divulgada. Cauã estava hospitalizado no Hospital Miguel Couto, no Rio. Familiares e sua equipe mobilizaram uma campanha para doação de sangue nos dias que antecederam seu falecimento. O atleta da Soares Team, representante da categoria adulto até 63 quilos, preparava-se para participar da Seletiva Aberta Nacional, agendada para o dia 26 de fevereiro. Luto no esporte nacional A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) manifestou seu profundo pesar pela morte de **Cauã Batista Gomes Este**. A entidade destacou a habilidade e o talento da revelação. "Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos", lamentou a confederação. A CBTKD solidariza-se com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo. Homenagens e legado do atleta A Soares Team, equipe de Cauã, expressou solidariedade à família e amigos. Em uma emocionante nota, a equipe relembrou o atleta. "Hoje a comunidade do taekwondo está de luto. Luto pela perda não apenas de um incrível taekwondista, mas de um ser humano extraordinário", iniciou a nota. A equipe o descreveu como um "exemplo dentro e fora do Dojang". A nota da Soares Team ainda destacou que ele era um "atleta admirável, competidor incansável e verdadeiro lutador da vida". A equipe ressaltou o legado de garra, disciplina e determinação. A Soares Team afirmou que "uma estrela foi colocada em sua homenagem" e deixou condolências à família. "Admirações sempre, Taewwon, Cauã eterno", finalizou o post. A equipe Alcateia, onde Cauã treinou para a Seletiva Aberta Nacional, também prestou homenagens. A academia lamentou a perda em sua publicação. "A vida é um sopro... No início do mês, Cauã esteve treinando conosco e foi um intercâmbio incrível", declarou a equipe Alcateia. "A equipe presta nossos maiores sentimentos aos familiares, amigos e toda equipe Soares Team e seu treinador. Vai em paz, guerreiro". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave taekwondo seleção brasileira luto Cauã Batista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES O PARÁ NA COPA DO BRASIL Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão 25.02.26 18h09 FUTEBOL Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa 25.02.26 17h59 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07