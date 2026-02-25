Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela O Liberal 25.02.26 7h30 Remo e Inter voltam a se enfrentar por uma competição nacional. (Arquivo/ O Liberal) Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, Clube do Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h, no Mangueirão, pela quarta rodada da Campeonato Brasileiro Série A. O confronto coloca frente a frente duas equipes que também vivem a expectativa de decisões estaduais nos próximos dias. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão chega embalado pela classificação à final do Campeonato Paraense, após superar o Cametá por 3 a 2 na semifinal. No cenário nacional, porém, o time azulino ainda busca a primeira vitória. Com dois pontos somados — após empate por 3 a 3 diante do Atlético-MG — o Remo ocupa a 16ª posição e quer aproveitar o fator casa para ganhar fôlego na tabela. Para o duelo, o técnico Juan Carlos Osorio deve utilizar força máxima. Depois de rodar o elenco no Estadual, a tendência é escalar os atletas menos desgastados fisicamente na Série A, embora tenha utilizado vários titulares na decisão contra o Cametá, no último domingo. VEJA MAIS Parazão: Paysandu abre venda de ingressos para os dois jogos contra o Remo Os bilhetes da grande final custam entre R$ 50,00 e R$ 160,00 para um jogo e até R$ 280,00 para os dois jogos Re-Pa Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão Do outro lado, o Internacional também divide atenções com a decisão do Campeonato Gaúcho. O Colorado garantiu vaga na final ao golear o Ypiranga por 7 a 0 no placar agregado, mas vive situação delicada no Brasileirão. Com apenas um ponto conquistado e vindo de derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, a equipe gaúcha ocupa a 19ª colocação e inicia a rodada na zona de rebaixamento. Mesmo com a final contra o Grêmio no horizonte, o técnico Paulo Pezzolano indicou que não deve poupar titulares. A equipe terá os retornos de Paulinho e Carbonero, que ficaram fora da última partida, enquanto Victor Gabriel é desfalque por lesão na coxa. A dupla de zaga deve ser formada por Mercado e Félix Torres. A partida no Mangueirão ganha contornos decisivos para ambos, embora a competição ainda esteja no início. O Remo tenta transformar boas atuações em vitória para se distanciar da parte inferior da tabela. Já o Inter entra pressionado, precisando pontuar para deixar a zona incômoda antes de voltar suas atenções à decisão estadual. Ficha Técnica Data: 25/02/2026 Hora: 19h Local: Mangueirão Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ) Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP) Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Sávio; Picco, Zé Ricardo, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabéi; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano 