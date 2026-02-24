Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo O Colorado já está na capital paraense para o duelo que pode dar a primeira vitória na Série A O Liberal 24.02.26 21h03 A delegação Colorada já está na capital paraense. (Reprodução / @r_duarte75) A delegação do Sport Club Internacional desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém na noite desta terça-feira (24) para o confronto contra o Clube do Remo, válido pela quarta rodada da Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada a partir das 19h, no Mangueirão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na saída do aeroporto, dezenas de torcedores recepcionaram a equipe gaúcha, que chega à capital paraense em busca da primeira vitória na competição. VEJA MAIS [[(standard.Article) Remo x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pelo Brasileirão]] Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores Para o duelo, o técnico Paulo Pezzolano pode ter uma novidade de última hora. O meio-campista Paulinho participou do último treino, realizado nesta terça-feira, e pode ter sido relacionado para a viagem a Belém. Atualmente, o Internacional ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas um ponto, conquistado no empate com o Flamengo, na segunda rodada. Já o Leão Azul aparece em 16º lugar, com dois pontos, somados nos empates diante de Mirassol e Atlético-MG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo e internacional futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo anuncia atacante Jajá para reforçar elenco na temporada Jogador de 27 anos chega do Goiás e projeta disputa da Série A e da Copa do Brasil 24.02.26 21h11 Série A Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo O Colorado já está na capital paraense para o duelo que pode dar a primeira vitória na Série A 24.02.26 21h03 Futebol Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos 24.02.26 18h59 Futebol Segurança reforçada para Remo x Internacional no Mangueirão pela Série A Operação contará com mais de 800 agentes, 500 câmeras de monitoramento e esquema especial de trânsito para público estimado em 25 mil torcedores 24.02.26 18h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15