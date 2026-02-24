Internacional é recepcionado por torcedores no desembarque em Belém para jogo contra o Remo

A delegação do Sport Club Internacional desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém na noite desta terça-feira (24) para o confronto contra o Clube do Remo, válido pela quarta rodada da Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada a partir das 19h, no Mangueirão.

Na saída do aeroporto, dezenas de torcedores recepcionaram a equipe gaúcha, que chega à capital paraense em busca da primeira vitória na competição.

Para o duelo, o técnico Paulo Pezzolano pode ter uma novidade de última hora. O meio-campista Paulinho participou do último treino, realizado nesta terça-feira, e pode ter sido relacionado para a viagem a Belém.

Atualmente, o Internacional ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas um ponto, conquistado no empate com o Flamengo, na segunda rodada. Já o Leão Azul aparece em 16º lugar, com dois pontos, somados nos empates diante de Mirassol e Atlético-MG.