O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo intensifica preparação para encarar o Internacional no Mangueirão

Azulino aposta na força em casa e na recuperação física após sequência desgastante de jogos

O Liberal
fonte

Marcelo Rangel prevê uma partida difícil contra o Colorado. (Raul Martins/Remo)

O Clube do Remo segue em ritmo forte de preparação para o confronto diante do Internacional, pela quarta rodada da Série A. A partida será disputada no Mangueirão, nesta quarta-feira (25), e coloca frente a frente duas equipes que buscam a primeira vitória na competição. O Leão azul aparece na 16ª colocação, com dois pontos conquistados em dois empates e uma derrota. Já o time gaúcho vive momento ainda mais delicado: ocupa a 19ª posição, com apenas um ponto somado até aqui.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após uma maratona de seis jogos em duas semanas, incluindo a semifinal do estadual, o elenco remista tenta equilibrar intensidade e recuperação física. Em coletiva pós-treino, o titular do gol azulino, Marcelo Rangel, falou sobre o confronto.

“É mais um jogo extremamente importante. Viramos a chave novamente. Viemos de uma semifinal muito desgastante e competitiva, um jogo difícil fora de casa, e conseguimos chegar à decisão do estadual, que era um dos nossos objetivos. Agora, diante do nosso torcedor, esperamos fazer uma grande partida e continuar pontuando. Com todo respeito ao adversário, queremos a vitória jogando em casa”, afirmou.

O goleiro também ressaltou o nível de exigência da Série A e os detalhes que têm feito a diferença nas primeiras rodadas. “A Série A do Brasileiro é extremamente difícil, porque todas as equipes têm um grande poder de fogo. Assim como a nossa equipe vem fazendo gols, se você se desconcentra, também sofre. O exemplo foi contra o Atlético. Conseguimos a virada e, faltando poucos segundos, sofremos o empate. Isso mostra o nível da competição. Temos que ficar atentos o tempo inteiro, porque o jogo só termina quando o juiz apita”, destacou.

Mesmo sem vencer até o momento, Rangel vê evolução no desempenho da equipe. “Mesmo assim, conseguimos pontuar. Faltaram detalhes para transformar esses jogos em vitórias, mas foram três boas partidas, desde a estreia até aqui. No geral, o retrospecto é positivo, e esperamos levar isso para dentro de campo amanhã. A Série A é dessa forma: precisamos vencer em casa e buscar pontos fora. Esse é o nosso plano.”

Sobre o desgaste físico, o arqueiro reforça que o elenco segue bem assistido pela estrutura médica do clube. “Foram seis jogos em duas semanas, com viagens e tudo. O desgaste é inevitável. O lado positivo é que temos uma equipe do NASP totalmente preparada, que minimiza esse desgaste. Viemos do interior, enfrentamos uma viagem de cerca de oito horas entre ida e volta, mas o clube conta com profissionais qualificados para dar todo o suporte. Estamos treinando bem. Acredito que essa questão física não será problema.”

A expectativa para o jogo é de um público acima de 25 mil pessoas. Se vencer, o Remo pode se aproximar do meio da tabela e afundar ainda mais o Colorado na crise, além de "limpar" a barra do técnico Juan Carlos Osório, que vem sendo questionado por parte da torcida. 

Remo
.
