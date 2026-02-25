Capa Jornal Amazônia
Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A

Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25)

Clube espera contar com a torcida azulina para empurrar o time contra o Inter (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo volta a encarar o Internacional após cerca de oito anos. A partida entre o Leão Azul e o Inter ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão. Em busca da primeira vitória na Série A, a equipe azulina espera contar com o apoio do torcedor. Na noite da última terça-feira (24), o clube divulgou a parcial de venda de ingressos e informou que mais de 15 mil torcedores estão garantidos para o confronto.

Para a partida, os ingressos custam a partir de R$ 60 na compra de dois bilhetes para o setor de arquibancada. Já a entrada individual custa R$ 80. Para as cadeiras, o valor é de R$ 120 na compra de dois ingressos ou R$ 160 individual.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou no site tickzi.com.

A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e ambas as equipes estão em busca da primeira vitória na competição. O Remo é o 16º colocado na tabela, com dois pontos. O time azulino empatou dois jogos e perdeu um até o momento.

Já o Internacional é o 19º na tabela de classificação, com apenas um ponto. Em três rodadas, o Colorado perdeu dois jogos e empatou um.

