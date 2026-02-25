Remo tem mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Internacional na Série A Time azulino divulgou a parcial de venda de ingressos para o duelo desta quarta-feira (25) O Liberal 25.02.26 9h09 Clube espera contar com a torcida azulina para empurrar o time contra o Inter (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo volta a encarar o Internacional após cerca de oito anos. A partida entre o Leão Azul e o Inter ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão. Em busca da primeira vitória na Série A, a equipe azulina espera contar com o apoio do torcedor. Na noite da última terça-feira (24), o clube divulgou a parcial de venda de ingressos e informou que mais de 15 mil torcedores estão garantidos para o confronto. Para a partida, os ingressos custam a partir de R$ 60 na compra de dois bilhetes para o setor de arquibancada. Já a entrada individual custa R$ 80. Para as cadeiras, o valor é de R$ 120 na compra de dois ingressos ou R$ 160 individual. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou no site tickzi.com. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e ambas as equipes estão em busca da primeira vitória na competição. O Remo é o 16º colocado na tabela, com dois pontos. O time azulino empatou dois jogos e perdeu um até o momento. Já o Internacional é o 19º na tabela de classificação, com apenas um ponto. Em três rodadas, o Colorado perdeu dois jogos e empatou um. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 BRASILEIRÃO Em jogo movimentado, Remo e Internacional ficam no empate no Mangueirão O colorado marcou logo aos quatro minutos, com Allan Patrick, e o Leão buscou o empate com o argentino Leonal Picco 25.02.26 21h02 ESFRIOU Diretor do Remo sobre contratação de Lingard: 'Acho muito difícil uma contratação dessa' Manoel Ribeiro também confirmou a contratação do zagueiro camarônes Tchamba, que deve chegar essa semana ao clube 25.02.26 19h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07