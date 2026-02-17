Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil

Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março

Igor Wilson

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (17) a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil, que será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março. Para o futebol paraense, a definição dos confrontos traz jogos em casa e duelos decisivos que podem garantir a presença de representantes do Estado na sequência da competição nacional.

O destaque fica para o Castanhal, que recebe o Guarani no estádio Modelão, e para o Águia de Marabá, que encara o Independência-AC - clube que enfrentou na Série D do ano passado - diante de sua torcida, no Zinho Oliveira. Além disso, o Bragantino-PA, rebaixado para a Segundinha do Parazão, ainda depende do desfecho da primeira fase, onde irá enfrentar o Primavera-MT na quinta-feira (19), podendo enfrentar o Atlético-GO fora de casa caso avance. Já a Tuna Luso também aparece na programação da segunda fase, com confronto marcado contra o Tocantinópolis, em casa.

Ao todo, 126 equipes participam da Copa do Brasil, que chega à sua segunda fase com 74 clubes, somados aos classificados da etapa inicial. A competição segue em formato eliminatório até a quarta fase, quando ainda há jogos únicos. A partir da quinta fase, entram os clubes da Série A e os confrontos passam a ser de ida e volta. O campeão será definido em jogo único no dia 6 de dezembro, em local que ainda será anunciado pela CBF.

Confrontos com clubes paraenses – 1ª fase

  • Primavera-MT x Bragantino-PA – 19 de fevereiro, 20h, no Cerradão (MT)

Confrontos com clubes paraenses – 2ª fase

  • Castanhal-PA x Guarani – 25 de fevereiro, 15h30, no Modelão (PA)
  • Atlético-GO x Primaveras-MT ou Bragantino-PA – 25 de fevereiro, 16h, no Antônio Accioly (GO)
  • Águia de Marabá-PA x Independência-AC – 25 de fevereiro, 20h, no Zinho Oliveira (PA)
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO – 4 de março, 19h, em local a definir (PA)
Futebol
.
