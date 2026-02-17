Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores

2 de Maio e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Sporting Cristal venceu o Juan Pablo II College por 2 a 0 e o 2 de Mayo perdeu para o Sportivo Ameliano por 3 a 0 (X/ @Libertadores)

2 de Maio x Sporting Cristal disputam hoje, terça-feira (17/02), a segunda pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir 2 de Mayo x Sporting Cristal ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o 2 de Mayo perdeu para o Nacional (PAR) por 5 a 1, venceu o Alianza Lima por 1 a0, empatou sem gols com o Cerro Porteño, empatou com o Alianza Lima por 1 a 1 e perdeu para o Sportivo Ameliano por 3 a 0.

Já o Sporting Cristal passou por uma derrota de 2 a 0 para o Cusco, uma vitória de 3 a 1 sobre a U Católica (CHI), um empate de 1 a 1 com o Garcilaso, uma derrota de 2 a 1 para o Melgar e uma vitória de 2 a 0 sobre JP2C.

2 de Maio x Sporting Cristal: prováveis escalações

2 de Mayo: Martínez; Coronel, Franco, Ayala, Benítez; González, Rojas, López; Fretes, Núñez e Gómez. Técnico: Eduardo Ledesma.

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro e Felipe Vizeu. Técnico: Paulo Autuori.

FICHA TÉCNICA
2 de Mayo x Sporting Cristal
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, Paraguai
Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 21h30

.
