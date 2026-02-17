Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 17.02.26 19h00 Em seus último jogo, o Sampaio Corrêa-RJ goleou o Maricá por 4 a 0 pelo Campeonato Carioca (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária disputam hoje, terça-feira (17/02), a primeira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ). Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Sampaio Corrêa RJ x Desportiva Ferroviária ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Sampaio Corrêa (RJ) perdeu para o Madureira por 2 a 1, venceu o Maricá por 1 a 0, empatou com o Boavista por 1 a 1, foi goleado pelo Flamengo por 7 a 1 e goleou o Maricá por 4 a 0. Desportiva passou por um empate de 1 a 1 com o Rio Branco, outro sem gols com o Porto Vitória, uma derrota de 3 a 2 para o Real Noroeste, outra de 1 a 0 para o Capixaba e uma vitória de 1 a 0 sobre o Forte. Ao longo da última edição do Campeonato Brasileiro, o Corinthians somou só 2 pontos a mais que o Vasco. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira Sampaio Corrêa (RJ) x Desportiva Ferroviária: prováveis escalações Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas Carvalho, Daniel, Lucas Marreta, Guilherme, Pablo, Alexandre, Rodrigo Andrade, Iacovelli, Octávio, Ewerton Potiguar Desportiva: Sem informações. FICHA TÉCNICA Sampaio Corrêa x Desportiva Ferroviária Copa do Brasil 2025 Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ) Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Desportiva Ferroviária Sampaio Corrêa-RJ COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América 2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores 2 de Maio e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores Liverpool-URU e Independiente Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa do Brasil Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 19h00 Copa Libertadores da América Carabobo x Huachipato: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Libertadores Carabobo e Huachipato jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13