Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária disputam hoje, terça-feira (17/02), a primeira rodada da Copa do Brasil 2026. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Sampaio Corrêa RJ x Desportiva Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Sampaio Corrêa (RJ) perdeu para o Madureira por 2 a 1, venceu o Maricá por 1 a 0, empatou com o Boavista por 1 a 1, foi goleado pelo Flamengo por 7 a 1 e goleou o Maricá por 4 a 0.

Desportiva passou por um empate de 1 a 1 com o Rio Branco, outro sem gols com o Porto Vitória, uma derrota de 3 a 2 para o Real Noroeste, outra de 1 a 0 para o Capixaba e uma vitória de 1 a 0 sobre o Forte.

Sampaio Corrêa (RJ) x Desportiva Ferroviária: prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas Carvalho, Daniel, Lucas Marreta, Guilherme, Pablo, Alexandre, Rodrigo Andrade, Iacovelli, Octávio, Ewerton Potiguar

Desportiva: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa x Desportiva Ferroviária

Copa do Brasil 2025

Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 20h