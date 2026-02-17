Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League

Benfica x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (17/02), os playoffs da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga dos Campeões, o Benfica ficou em 24° lugar com apenas 3 vitórias, 5 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Real Madrid terminou em 9° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 21 gols marcados e 12 gols sofridos.

Benfica x Real Madrid: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde e Arda Guler; Mbappé e Vinicius Jr.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 17h