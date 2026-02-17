Capa Jornal Amazônia
Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League

Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid somou 6 pontos a mais que o Benfica na primeira fase da Champions League (X/ @realmadrid)

Benfica x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (17/02), os playoffs da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Benfica x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga dos Campeões, o Benfica ficou em 24° lugar com apenas 3 vitórias, 5 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Real Madrid terminou em 9° lugar e acumulou um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 21 gols marcados e 12 gols sofridos.

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

Benfica x Real Madrid: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde e Arda Guler; Mbappé e Vinicius Jr.

FICHA TÉCNICA
Benfica x Real Madrid
Champions League
Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 17h

2ª FASE

Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil

Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março

17.02.26 22h48

Copa Libertadores da América

2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores

2 de Maio e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.02.26 20h30

Copa Libertadores da América

Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores

Liverpool-URU e Independiente Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.02.26 20h30

Copa do Brasil

Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil

Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.02.26 19h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

relação estremecida

Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque'

Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio

17.02.26 19h10

Futebol

Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo

Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte

17.02.26 15h13

