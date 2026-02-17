Mônaco x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/02) pela Champions League Monaco e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 17.02.26 16h00 O PSG somou 4 pontos a mais que o Monaco na primeira fase da Champions League (A. Meunier/ PSG) Mônaco x Paris Saint-Germain disputam hoje, terça-feira (17/02), os playoffs da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mônaco x PSG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Liga dos Campeões, o PSG ficou em 11° lugar com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. Já o Monaco terminou em 21° lugar e acumulou um total de 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 14 gols sofridos. Monaco x PSG: prováveis escalações Monaco: Philipp Kohn; Vanderson, Wout Faes, Thilo Kehrer e Caio Henrique; Lamine Camara, Denis Zakaria, Mamadou Coulibaly, Aleksandr Golovin e Simon Adingra; Folarin Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli. PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Henrique. FICHA TÉCNICA Monaco x Paris Saint-Germain Champions League Local: Estádio Louis II, em Mônaco Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 17h 