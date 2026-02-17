Borussia x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/02) pela Champions League Borussia Dortmund e Atalanta jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 17.02.26 16h00 Na primeira fase, a Atalanta somou apenas 2 pontos a mais que o Borussia Dortmund (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Borussia Dortmund x Atalanta disputam hoje, terça-feira (17/02), os playoffs da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Atalanta ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Champions League, a Atalanta ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. Já o Borussia Dortmund terminou em 17° lugar e somou um total de 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League Benfica e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Borussia x Atalanta: prováveis escalações Borussia: Gregor Kobel; Niklas Sule, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Serhou Guirassy e Julian Brandt. Técnico: Niko Kovac. Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Éderson, Marten de Roon e ; Lazar Samardzic, Nikola Krstovic e Nicola Zalewski. Técnico: Raffaele Palladino. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Atalanta Champions League Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Borussia Dortmund Atalanta jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL 2ª FASE Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março 17.02.26 22h48 Copa Libertadores da América 2 de Mayo x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores 2 de Maio e Sporting Cristal jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Liverpool x Independiente Medellín: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Libertadores Liverpool-URU e Independiente Medellín jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.02.26 20h30 Copa do Brasil Sampaio Corrêa x Desportiva: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/02) pela Copa do Brasil Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.02.26 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10 Futebol Atacante ex-Remo sofre acidente de carro com a esposa; veículo pegou fogo Jogador Thiaguinho e sua esposa saíram feridos do acidente, mas sem risco de morte 17.02.26 15h13