Borussia x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/02) pela Champions League

Borussia Dortmund x Atalanta disputam hoje, terça-feira (17/02), os playoffs da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Champions League, a Atalanta ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Borussia Dortmund terminou em 17° lugar e somou um total de 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 17 gols sofridos.

Borussia x Atalanta: prováveis escalações

Borussia: Gregor Kobel; Niklas Sule, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Maximilian Beier, Serhou Guirassy e Julian Brandt. Técnico: Niko Kovac.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Éderson, Marten de Roon e ; Lazar Samardzic, Nikola Krstovic e Nicola Zalewski. Técnico: Raffaele Palladino.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Atalanta

Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 17h