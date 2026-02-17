Galatasaray x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/2) pela Champions League

Galatasaray x Juventus disputam hoje, terça-feira (17/02), os playoffs da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Rams Park, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galatasaray x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Juventus ficou em 13° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já o Galatasaray terminou em 20° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

Galatasaray x Juventus: prováveis escalações

Galatasaray: Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci e Jakobs; Lemina, Gundogan, Gabriel Sara, Sané e Yilmaz; Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiasso; Miretti, Locatelli, Conceição, McKennie e Yildiz; David. Técnico: Luciano Spalletti.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Juventus

Champions League

Local: Rams Park, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 17 de fevereiro de 2026, 14h45