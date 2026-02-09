CBF define jogos da Copa do Brasil e Bragantino-PA conhece adversário da primeira fase Tubarão do Caeté entra em campo no dia 19 de fevereiro, no Cerradão, em duelo único que vale vaga na segunda fase da competição nacional O Liberal 09.02.26 19h06 Nesta segunda-feira (9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. O pontapé inicial da competição acontece entre os dias 17 e 19 de fevereiro e envolve 28 dos 126 clubes participantes do torneio nacional. VEJA MAIS Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano Representante do Pará nesta etapa, o Bragantino-PA, conhecido como Tubarão do Caeté, já sabe quando entra em campo. A equipe paraense vai enfrentar o Primavera-MT na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cerradão, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. O duelo vale vaga na segunda fase da competição. A abertura oficial da Copa do Brasil será na terça-feira, 17 de fevereiro, às 20h, com o confronto entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária-ES, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ). A partir desta edição, o torneio passa a oferecer duas vagas diretas para a Copa Libertadores, destinadas ao campeão e ao vice-campeão. Da primeira até a quarta fase, os confrontos serão disputados em jogo único, com decisão por pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar. As fases seguintes terão partidas de ida e volta, e a grande final, marcada para 6 de dezembro, será realizada em jogo único, novidade no formato da competição. A primeira fase reúne clubes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Os classificados avançam para a segunda etapa, que contará com 88 equipes. Na terceira fase, entram também os campeões da Copa Verde (Paysandu), Copa do Nordeste, Série C e Série D. Já os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro passam a disputar o torneio apenas a partir da quinta fase. Jogos da primeira fase da Copa do Brasil 17 de fevereiro (terça-feira) 20h – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES – Estádio Lourival Gomes, Saquarema (RJ) 18 de fevereiro (quarta-feira) 16h – Porto-BA x Serra Branca-PB – Estádio Agnaldo Bento, Porto Seguro (BA) 16h30 – Maguary-PE x Laguna-RN – Estádio Artur Tavares de Melo, Bonito (PE) 17h – Baré-RR x Madureira – Estádio Canarinho, Boa Vista (RR) 19h30 – Araguaína-TO x Primavera-SP – Estádio Mirandão, Araguaína (TO) 20h – Gama-DF x Monte Roraima – Estádio Valmir Bezerra, Gama (DF) 20h – Betim-MG x Piauí – Arena Urbana, Betim (MG) 20h – América-SE x Tirol – Estádio Batistão, Aracaju (SE) 20h – Santa Catarina x IAPE-MA – Estádio Alfredo João Krieck, Rio do Sul (SC) 20h30 – Ji-Paraná-RO x Pantanal – Estádio Biancão, Ji-Paraná (RO) 20h30 – Ivinhema-MS x Independente-AP – Estádio Saraivão, Ivinhema (MS) 21h – Galvez-AC x Guaporé-RO – Arena da Floresta, Rio Branco (AC) 19 de fevereiro (quinta-feira) 20h – Primavera-MT x Bragantino-PA – Estádio Cerradão, Primavera do Leste (MT) 21h – Vasco-AC x Velo Clube-SP – Arena da Floresta, Rio Branco (AC) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave COPA DO BRASIL COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . 